اليوم.. ختام البطولة العربية لألعاب القوى فى عمان

اليوم.. ختام البطولة العربية لألعاب القوى فى عمان
التاريخ
9/10/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم منتخب
ألعاب القوى
منافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات، والتى تقام فى عمان وتستمر حتى 11 سبتمبر الجارى. وشهدت منافسات أمس الأول تتويج اللاعبين بـ6 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبيتين عن طريق عمار أشرف، ونور محمد راشد، وفضيتين عن طريق ريتاج محمد حلمى، وأدم الجبالى، وبرونزيتين عن طريق عبد الله محمد، ومنى على .
كان المنتخب حقق خلال اليوم الأول 5 ميداليات، وبالتالى وصل إجمالى الميداليات إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 3 فضيات بالإضافة إلى 3 برونزيات.
وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من آدم تامر الجبالى، عبد الله محمد، فريد أحمد، عمار أشرف، محمد أسامة، محمد أبو المعاطي، أدهم محمد، زياد شريف، ريم تامر، رشا تامر، ملك السيد، ناهد عمرو، ريتاج محمد، نور محمد، يمنى محمد، نور محمد راشد، هنا هشام، حبيبة هاني، عهد حسانين، شذى حسام، شهد كامل، منى علي، عمر رضا، وأحمد شكري عارف.
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