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اليوم.. ختام البطولة العربية لألعاب القوى فى عمان

9/10/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم منتخب
ألعاب القوى
منافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات، والتى تقام فى عمان وتستمر حتى 11 سبتمبر الجارى. وشهدت منافسات أمس الأول تتويج اللاعبين بـ6 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبيتين عن طريق عمار أشرف، ونور محمد راشد، وفضيتين عن طريق ريتاج محمد حلمى، وأدم الجبالى، وبرونزيتين عن طريق عبد الله محمد، ومنى على .

كان المنتخب حقق خلال اليوم الأول 5 ميداليات، وبالتالى وصل إجمالى الميداليات إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 3 فضيات بالإضافة إلى 3 برونزيات.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من آدم تامر الجبالى، عبد الله محمد، فريد أحمد، عمار أشرف، محمد أسامة، محمد أبو المعاطي، أدهم محمد، زياد شريف، ريم تامر، رشا تامر، ملك السيد، ناهد عمرو، ريتاج محمد، نور محمد، يمنى محمد، نور محمد راشد، هنا هشام، حبيبة هاني، عهد حسانين، شذى حسام، شهد كامل، منى علي، عمر رضا، وأحمد شكري عارف.


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