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الأهلى يترقب وصول أنتونى موديست للقاهرة لإنهاء إجراءات الصفقة

9/10/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب مسئولو النادي الاهلى وصول الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، من أجل إتمام إجراءات انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي، بعد سلسلة من المفاوضات على مدار الأيام الخمس الماضية، بين ممثلي الأهلي ووكيل أعمال اللاعب الفرنسي، للاتفاق على الشروط الخاصة بانضمامه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقطع الأهلي شوطا كبيرا فى مرحلة التفاوض مع الفرنسي أنطوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة، بعدما لقي المهاجم الفرنسي إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، حيث تواصل الأهلي مع وكيل موديست عن طريق دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر، والذي قام بعرض المهاجم الفرنسي على المدير الفني السويسري، والذي قام بدوره بعرض الأمر على إدارة الأهلي وبدأت رحلة المفاوضات مع مهاجم بروسيا دورتموند من أجل التعاقد معه.
وقدم الأهلي عرضا إلى موديست لتدعيم صفوف الأهلي لمدة موسمين، وهو ما لاقى قبولا لدى المهاجم الفرنسي، لاسيما أن العروض الأخرى التي طلبت التعاقد معه كانت لمدة موسم واحد، كما عرض مسئولي القلعة الحمراء عرضا ماليا يصل إلى 1.5 مليون دولار سنويا، بخلاف بعض المزايا الإضافية.

وقال مصدر في
الأهلي

لـ"اليوم السابع"، إن مسئولى النادي اتفقوا بشكل نهائي مع اللاعب الفرنسي على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، موضحاً أن دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، هو من قاد مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفرنسي المُخضرم.

وأكد المصدر أن كولر مُقتنع تماماً بقدرات موديست، ورحّب بالتعاقد مع اللاعب، لذا فتح الأهلي خطوط اتصال مباشرة مع اللاعب لإتمام الصفقة قبل أن يتعاقد معه أي نادً أخر لأنه حر ومن حقه التوقيع لأي نادٍ حتى لو كان فى دولة تم إغلاق باب القيد فيها.

إدارة
الأهلي
سارعت بالتفاوض الجاد والرسمي مع أنطوني بعدما فشلت محاولات ضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي حيث يرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

ونال المهاجم الفرنسى أنتوني موديست قناعة مارسيل كولر، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.

ويُمنى الجهاز الفني للأهلي ، النفس بضم المهاجم الفرنسي وتأقلمه سريعاً مع الفريق لقيادة هجوم الأهلي في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية.



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