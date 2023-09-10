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منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة تونس ودياً

9/10/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم منتخب مصر الأول، بقيادة روي فيتوريا، تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة تونس ودياً في الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار يناير المقبل.



ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر المنتخب التونسي بالزي الأبيض الكامل.



ويضع فيتوريا اللمسات الأخيرة علي خطة المباراة اليوم، حيث استقر على الدفع بمحمد صبحي فى حراسة المرمي بعد عودة محمد الشناوي لناديه الأهلي استعدادا للسوبر الأفريقي.



على صعيد متصل، تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مص ، عن الفوز المهم على إثيوبيا الجمعة الماضي في ختام التصفيات الافريقية قائلا، "استحقينا الفوز أمام إثيوبيا وكنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني".



وأضاف فيتوريا، فى تصريحاته عقب اللقاء، "عدم تسجيل الهدف الثاني أعطى الخصم الثقة للهجوم علينا، وبداية الشوط الثاني كنا متأخرين في الملعب، وهذا أعطى الفرصة الخصم، لكننا استعدنا التحكم في اللقاء من خلال امتلاك الكرة".



وتابع فيتوريا، "المباراة لم تكن بالجدية المطلوبة بسبب قلة الأعداد للاعبين في بداية الموسم بالنسبة لأغلب اللاعبين".



وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.



بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على إثيوبيا بهدف دون مقابل.







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