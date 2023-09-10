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البرلمان العربي يدين إتمام إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة

9/10/2023 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 9 (كونا) -- دان البرلمان العربي اليوم الأحد استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب بشأن عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب مؤكدا "أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل".
وذكر البرلمان العربي في بيان أن هذا الاجراء الإثيوبي بشأن سد النهضة "يتناقض كذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام ومع مبادئ حسن الجوار".
وطالب البرلمان العربي إثيوبيا "بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف".
ودعا إثيوبيا إلى "ضرورة التجاوب مع المساعي المصرية الحميدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان".
وأكد البرلمان العربي مجددا أن "أية تصرفات أحادية من الجانب الإثيوبي بشأن ملء سد النهضة لن تغير شيئا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل والمعترف بها دوليا".
وجدد البرلمان العربي دعمه التام للحقوق المائية لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل مؤكدا "أن هذه الحقوق تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي" رافضا "المساس بها بأي شكل من الأشكال".
ونددت مصر في بيان لوزارة خارجيتها بما تم الاعلان عنه من إجراءات إثيوبية بشأن الملء الرابع لخزان سد (النهضة) دون اتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان) معتبرة هذه الاجراءات مخالفة قانونية وانتهاكا لإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015". (النهاية)

ع ف ف / م ف م / م م ج




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