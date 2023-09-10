البرلمان العربي يدين إتمام إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة

البرلمان العربي يدين إتمام إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة
التاريخ
9/10/2023 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 9 (كونا) -- دان البرلمان العربي اليوم الأحد استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب بشأن عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب مؤكدا "أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل".
وذكر البرلمان العربي في بيان أن هذا الاجراء الإثيوبي بشأن سد النهضة "يتناقض كذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام ومع مبادئ حسن الجوار".
وطالب البرلمان العربي إثيوبيا "بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف".
ودعا إثيوبيا إلى "ضرورة التجاوب مع المساعي المصرية الحميدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان".
وأكد البرلمان العربي مجددا أن "أية تصرفات أحادية من الجانب الإثيوبي بشأن ملء سد النهضة لن تغير شيئا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل والمعترف بها دوليا".
وجدد البرلمان العربي دعمه التام للحقوق المائية لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل مؤكدا "أن هذه الحقوق تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي" رافضا "المساس بها بأي شكل من الأشكال".
ونددت مصر في بيان لوزارة خارجيتها بما تم الاعلان عنه من إجراءات إثيوبية بشأن الملء الرابع لخزان سد (النهضة) دون اتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان) معتبرة هذه الاجراءات مخالفة قانونية وانتهاكا لإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015". (النهاية)
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