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الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 عسكريين بسبب اشتباكات مخيم (عين الحلوة)

9/10/2023 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني إصابة خمسة عسكريين اليوم الأحد جراء الاشتباكات الدائرة في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها إن العسكريين أصيبوا من جراء "سقوط ثلاث قذائف على مركزين لوحداتها المنتشرة في محيط المخيم".
وأضافت أن حالة أحد العسكريين "حرجة" وقد نقلوا إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم.
وحذرت قيادة الجيش الأطراف المعنية داخل المخيم من "مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر" مؤكدة أن الجيش "سيتخذ الإجراءات المناسبة".
وأعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان له "إقفال الإدارات الرسمية العاملة في (سرايا صيدا) بسبب المستجدات الأمنية حرصا على سلامة المواطنين والموظفين".
ومن جهته أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران إغلاق فروع الجامعة في صيدا يوم غد الاثنين "بسبب استمرار تدهور الوضع الأمني في محيط المخيم".
بدوره دعا مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري الفصائل الفلسطينية للاجتماع غدا في مقر الأمن العام في بيروت لبحث مستجدات الأوضاع في المخيم.
واستمرت حدة الاشتباكات في المخيم التي اندلعت يوم الخميس الماضي وبلغ الرصاص الطائش والقذائف الصاروخية أحياء في مدينة (صيدا) خارج المخيم موقعة عددا من الاصابات البشرية وأضرارا مادية في الممتلكات.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن مدير مستشفى (الهمشري) في صيدا الدكتور رياض أبو العينين أن حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها يوم الخميس فاق الخمسة قتلى و 52 جريحا.
وتجددت الاشتباكات في مخيم (عين الحلوة) في مدينة (صيدا) بين مجموعات مسلحة متشددة و(حركة فتح) منذ يوم الخميس الماضي بعد جولة اقتتال شهدها المخيم منذ أكثر من شهر. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




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