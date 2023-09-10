الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 عسكريين بسبب اشتباكات مخيم (عين الحلوة)
التاريخ
9/10/2023 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني إصابة خمسة عسكريين اليوم الأحد جراء الاشتباكات الدائرة في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها إن العسكريين أصيبوا من جراء "سقوط ثلاث قذائف على مركزين لوحداتها المنتشرة في محيط المخيم".
وأضافت أن حالة أحد العسكريين "حرجة" وقد نقلوا إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم.
وحذرت قيادة الجيش الأطراف المعنية داخل المخيم من "مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر" مؤكدة أن الجيش "سيتخذ الإجراءات المناسبة".
وأعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان له "إقفال الإدارات الرسمية العاملة في (سرايا صيدا) بسبب المستجدات الأمنية حرصا على سلامة المواطنين والموظفين".
ومن جهته أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران إغلاق فروع الجامعة في صيدا يوم غد الاثنين "بسبب استمرار تدهور الوضع الأمني في محيط المخيم".
بدوره دعا مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري الفصائل الفلسطينية للاجتماع غدا في مقر الأمن العام في بيروت لبحث مستجدات الأوضاع في المخيم.
واستمرت حدة الاشتباكات في المخيم التي اندلعت يوم الخميس الماضي وبلغ الرصاص الطائش والقذائف الصاروخية أحياء في مدينة (صيدا) خارج المخيم موقعة عددا من الاصابات البشرية وأضرارا مادية في الممتلكات.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن مدير مستشفى (الهمشري) في صيدا الدكتور رياض أبو العينين أن حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها يوم الخميس فاق الخمسة قتلى و 52 جريحا.
وتجددت الاشتباكات في مخيم (عين الحلوة) في مدينة (صيدا) بين مجموعات مسلحة متشددة و(حركة فتح) منذ يوم الخميس الماضي بعد جولة اقتتال شهدها المخيم منذ أكثر من شهر. (النهاية)
أ ي ب / م م ج
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