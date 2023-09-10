رئيس وزراء الهند يبحث مع عدد من قادة العالم على هامش قمة (جي 20) قضايا ثنائية وعالمية
التاريخ
9/10/2023 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 10 - 9 (كونا) -- أجرى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الاحد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة العالم خلال حضوره قمة مجموعة العشرين (جي 20) في نيودلهي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي في بيان أن مودي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيس وزراء هولندا مارك روتي ورئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو ورئيس جمهورية كوريا يون سوك يول ومستشار ألمانيا أولاف شولتز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس اتحاد جزر القمر غزالي عثماني.
وخلال لقائه مع الرئيس الفرنسي قيم مودي التقدم المحرز في العلاقات الثنائية كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية.
وأكد الزعيمان ضرورة توسيع التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية كما جددا التزامهما بالعمل المشترك من اجل خير الجميع تماشيا مع رسالة أرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد.
وتطرقت المباحثات كذلك الى التعاون في مجالات التنمية والدفاع والفضاء والطاقة النووية والبنية التحتية العامة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية وتغير المناخ والتعليم والشراكة بين الطرفين في منطقة المحيط الهادئ الهندي وإفريقيا.
كما عقد مودي اجتماعا ثنائيا مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز وتطرق الجانبان الى التقدم في الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين وناقشا سبل تعميق التعاون في مجالات الدفاع والتنمية الخضراء والمستدامة والمعادن الحيوية وتنقل الموظفين المهرة والتعليم.
ووفق البيان تناولت المباحثات بين مودي والرئيس التركي إمكانات التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطيران المدني والشحن.
بينما ركزت المناقشات على الشراكة الإستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي خلال لقاء مودي مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية حيث تبادل الطرفان وجهات نظرهما حول القمة القادمة بين الهند والاتحاد الأوروبي ومفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية وتغير المناخ والتكنولوجيا الرقمية ومجلس التجارة والتكنولوجيا كما تطرقت المباحثات الى الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم إطلاقه امس.
وفي اجتماعه مع رئيس وزراء كندا شدد مودي على أن العلاقات الهندية الكندية ترتكز على القيم الديمقراطية المشتركة واحترام سيادة القانون والعلاقات القوية بين الشعبين.
وقال مودي إن الاحترام والثقة المتبادلين ضروري لتقدم العلاقات الهندية الكندية.
وعقد مودي اجتماعا ثنائيا مع رئيس وزراء هولندا ناقشا خلاله سبل تعميق الشراكة الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وأشباه الموصلات والتكنولوجيا السيبرانية والرقمية كما تطرقت المباحثات الى قضايا إقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك.
وعقد رئيس وزراء الهند اجتماعا ثنائيا مع رئيس البرازيل أكد مودي خلاله دعم الهند لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين العام المقبل وجرت المناقشات حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والبرازيل في مجالات الوقود الحيوي والأدوية والصناعات الزراعية والفضاء والطيران.
كما التقى رئيس الوزراء الهندي رئيس نيجيريا وأعرب الاخير عن شكره لمساعدة الاتحاد الأفريقي للانضمام الى مجموعة العشرين وعلى تعزيز مصالح الجنوب العالمي.
كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة بما فيها التجارة والاستثمار والدفاع والزراعة والتكنولوجيا المالية وبناء القدرات.
واستعرض مودي ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول التقدم المحرز في مختلف مجالات الشراكة الاستراتيجية الخاصة الثنائية خصوصا في التجارة والاستثمار والإنتاج الدفاعي وأشباه الموصلات وتكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية.
وناقش مودي مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني الشراكة الثنائية بين البلدين كما اعربا عن ارتياحهما في مسار المبادرات العديدة الجارية كما بحثا فرص التعاون في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات والشراكة التنموية.
وأعلن رئيس وزراء الهند في زقن سابق اليوم اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين (جي 20) رسميا في (نيودلهي) وسلم رئاسة المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. (النهاية)
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