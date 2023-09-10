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رئيس وزراء الهند يبحث مع عدد من قادة العالم على هامش قمة (جي 20) قضايا ثنائية وعالمية

9/10/2023 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 10 - 9 (كونا) -- أجرى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الاحد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة العالم خلال حضوره قمة مجموعة العشرين (جي 20) في نيودلهي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي في بيان أن مودي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيس وزراء هولندا مارك روتي ورئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو ورئيس جمهورية كوريا يون سوك يول ومستشار ألمانيا أولاف شولتز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس اتحاد جزر القمر غزالي عثماني.
وخلال لقائه مع الرئيس الفرنسي قيم مودي التقدم المحرز في العلاقات الثنائية كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية.
وأكد الزعيمان ضرورة توسيع التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية كما جددا التزامهما بالعمل المشترك من اجل خير الجميع تماشيا مع رسالة أرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد.
وتطرقت المباحثات كذلك الى التعاون في مجالات التنمية والدفاع والفضاء والطاقة النووية والبنية التحتية العامة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية وتغير المناخ والتعليم والشراكة بين الطرفين في منطقة المحيط الهادئ الهندي وإفريقيا.
كما عقد مودي اجتماعا ثنائيا مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز وتطرق الجانبان الى التقدم في الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين وناقشا سبل تعميق التعاون في مجالات الدفاع والتنمية الخضراء والمستدامة والمعادن الحيوية وتنقل الموظفين المهرة والتعليم.
ووفق البيان تناولت المباحثات بين مودي والرئيس التركي إمكانات التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطيران المدني والشحن.
بينما ركزت المناقشات على الشراكة الإستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي خلال لقاء مودي مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية حيث تبادل الطرفان وجهات نظرهما حول القمة القادمة بين الهند والاتحاد الأوروبي ومفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية وتغير المناخ والتكنولوجيا الرقمية ومجلس التجارة والتكنولوجيا كما تطرقت المباحثات الى الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم إطلاقه امس.
وفي اجتماعه مع رئيس وزراء كندا شدد مودي على أن العلاقات الهندية الكندية ترتكز على القيم الديمقراطية المشتركة واحترام سيادة القانون والعلاقات القوية بين الشعبين.
وقال مودي إن الاحترام والثقة المتبادلين ضروري لتقدم العلاقات الهندية الكندية.
وعقد مودي اجتماعا ثنائيا مع رئيس وزراء هولندا ناقشا خلاله سبل تعميق الشراكة الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وأشباه الموصلات والتكنولوجيا السيبرانية والرقمية كما تطرقت المباحثات الى قضايا إقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك.
وعقد رئيس وزراء الهند اجتماعا ثنائيا مع رئيس البرازيل أكد مودي خلاله دعم الهند لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين العام المقبل وجرت المناقشات حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والبرازيل في مجالات الوقود الحيوي والأدوية والصناعات الزراعية والفضاء والطيران.
كما التقى رئيس الوزراء الهندي رئيس نيجيريا وأعرب الاخير عن شكره لمساعدة الاتحاد الأفريقي للانضمام الى مجموعة العشرين وعلى تعزيز مصالح الجنوب العالمي.
كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة بما فيها التجارة والاستثمار والدفاع والزراعة والتكنولوجيا المالية وبناء القدرات.
واستعرض مودي ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول التقدم المحرز في مختلف مجالات الشراكة الاستراتيجية الخاصة الثنائية خصوصا في التجارة والاستثمار والإنتاج الدفاعي وأشباه الموصلات وتكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية.
وناقش مودي مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني الشراكة الثنائية بين البلدين كما اعربا عن ارتياحهما في مسار المبادرات العديدة الجارية كما بحثا فرص التعاون في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات والشراكة التنموية.
وأعلن رئيس وزراء الهند في زقن سابق اليوم اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين (جي 20) رسميا في (نيودلهي) وسلم رئاسة المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. (النهاية)

أ ت ك / م م ج




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