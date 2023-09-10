باكستان: قتل 7 مسلحين في عملية أمنية شمالي البلاد

باكستان: قتل 7 مسلحين في عملية أمنية شمالي البلاد
التاريخ
9/10/2023 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 10 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد مقتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين وإصابة ستة آخرين بجروح في تبادل لإطلاق النار في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.
وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان "قتل ما لا يقل عن سبعة (إرهابيين) وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة على يد قوات الأمن في تبادل لإطلاق النار في منطقة (شيترال) بإقليم (خيبر بختونخوا)".
وأضاف "كذلك وقعت اشتباكات في منطقة (أورسون) حيث اشتبكت القوات مع موقع للإرهابيين" موضحا أنه تم تطهير المنطقة من أي إرهابيين.
وتأتي العملية الأمنية بعد أيام من قتل ما لا يقل عن 12 مسلحا وأربعة جنود من الجيش الباكستاني في هجوم على موقعين عسكريين باكستانيين بالقرب من الحدود الباكستانية - الأفغانية في منطقة (شيترال).
وقد تصاعدت الأنشطة الإرهابية في باكستان بعد انتهاء العمل بوقف إطلاق النار من قبل جماعة (تحريك طالبان باكستان) المحظورة مع الحكومة العام الماضي. (النهاية)
س ب ك / م م ج
MENAFN10092023000071011013ID1107042373
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.