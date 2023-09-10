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باكستان: قتل 7 مسلحين في عملية أمنية شمالي البلاد

9/10/2023 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 10 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد مقتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين وإصابة ستة آخرين بجروح في تبادل لإطلاق النار في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان شمالي باكستان.
وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان "قتل ما لا يقل عن سبعة (إرهابيين) وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة على يد قوات الأمن في تبادل لإطلاق النار في منطقة (شيترال) بإقليم (خيبر بختونخوا)".
وأضاف "كذلك وقعت اشتباكات في منطقة (أورسون) حيث اشتبكت القوات مع موقع للإرهابيين" موضحا أنه تم تطهير المنطقة من أي إرهابيين.
وتأتي العملية الأمنية بعد أيام من قتل ما لا يقل عن 12 مسلحا وأربعة جنود من الجيش الباكستاني في هجوم على موقعين عسكريين باكستانيين بالقرب من الحدود الباكستانية - الأفغانية في منطقة (شيترال).
وقد تصاعدت الأنشطة الإرهابية في باكستان بعد انتهاء العمل بوقف إطلاق النار من قبل جماعة (تحريك طالبان باكستان) المحظورة مع الحكومة العام الماضي. (النهاية)

س ب ك / م م ج




MENAFN10092023000071011013ID1107042373

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