أمير قطر يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
التاريخ
9/10/2023 11:27:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 – 9 (كونا) -– بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد مع رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع.
وقال الديوان الاميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات عقدت في قصر (لوسيل) بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف الديوان أنه جرى خلال الجلسة كذلك بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط.
وأكد أمير قطر خلال الجلسة حرص قطر على الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين إلى آفاق أرحب وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبها أعربت رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية عن تطلعها إلى توطيد العلاقات المتنامية بين البلدين وجددت شكر بلادها لقطر على جهودها في تسهيل إجلاء المواطنين الإيطاليين من أفغانستان.
ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى الدوحة في وقت سابق حيث أقيمت لها مراسم استقبال رسمية. (النهاية)
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