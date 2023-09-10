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أمير قطر يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

9/10/2023 11:27:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 – 9 (كونا) -– بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد مع رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع.
وقال الديوان الاميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات عقدت في قصر (لوسيل) بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف الديوان أنه جرى خلال الجلسة كذلك بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط.
وأكد أمير قطر خلال الجلسة حرص قطر على الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين إلى آفاق أرحب وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبها أعربت رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية عن تطلعها إلى توطيد العلاقات المتنامية بين البلدين وجددت شكر بلادها لقطر على جهودها في تسهيل إجلاء المواطنين الإيطاليين من أفغانستان.
ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى الدوحة في وقت سابق حيث أقيمت لها مراسم استقبال رسمية. (النهاية)

س س س / م م ج




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