بريطانيا ترسل فرق بحث وإنقاذ إلى المغرب إثر الزلزال المدمر
التاريخ
9/10/2023 11:27:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 10 – 9 (كونا) –- أعلنت بريطانيا اليوم الأحد نشر فرق بحث وإنقاذ في المغرب بعد الزلزال الذي ضربها بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر والذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان إنه "تم نشر فريق طبي طارئ لتقييم سعة الرعاية الصحية وحجم الدمار".
ونقلت عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن "المملكة المتحدة ترسل مساعدة فورية إلى المغرب تتضمن فريق بحث وإنقاذ من 60 شخصا متخصصا وأربعة كلاب للمساهمة في جهود الإنقاذ".
وأضاف الوزير كليفرلي أنه على اتصال مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة وأعرب له خالص تعاطفه مع شعب المغرب.
من جهته قال وزير الدفاع البريطاني غراند شابس في بيان منفصل إن "المملكة المتحدة تأخذ دور الريادة في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز عمليات البحث والانقاذ وتتحرك على وجه السرعة لمد جسر جوي استراتيجي ونشر الخبراء وتقديم المساعدة".
وأضاف شابس "نقف إلى جانب المغرب وهي تمر بهذا الظرف الصعب".
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنا عدة في المملكة أمس الأول الجمعة إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا بينهم 1404 حالاتهم خطرة. (النهاية)
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