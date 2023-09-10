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بريطانيا ترسل فرق بحث وإنقاذ إلى المغرب إثر الزلزال المدمر

9/10/2023 11:27:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 10 – 9 (كونا) –- أعلنت بريطانيا اليوم الأحد نشر فرق بحث وإنقاذ في المغرب بعد الزلزال الذي ضربها بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر والذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان إنه "تم نشر فريق طبي طارئ لتقييم سعة الرعاية الصحية وحجم الدمار".
ونقلت عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن "المملكة المتحدة ترسل مساعدة فورية إلى المغرب تتضمن فريق بحث وإنقاذ من 60 شخصا متخصصا وأربعة كلاب للمساهمة في جهود الإنقاذ".
وأضاف الوزير كليفرلي أنه على اتصال مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة وأعرب له خالص تعاطفه مع شعب المغرب.
من جهته قال وزير الدفاع البريطاني غراند شابس في بيان منفصل إن "المملكة المتحدة تأخذ دور الريادة في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز عمليات البحث والانقاذ وتتحرك على وجه السرعة لمد جسر جوي استراتيجي ونشر الخبراء وتقديم المساعدة".
وأضاف شابس "نقف إلى جانب المغرب وهي تمر بهذا الظرف الصعب".
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنا عدة في المملكة أمس الأول الجمعة إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا بينهم 1404 حالاتهم خطرة. (النهاية)

ن ب ش / م م ج




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