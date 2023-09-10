الدورة ال45 للجنة التراث العالمي تنطلق في الرياض بمشاركة كويتية
التاريخ
9/10/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 9 (كونا) -- افتتحت في الرياض اليوم الأحد أعمال الدورة الموسعة ال45 للجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بمشاركة جهات من 21 دولة منها المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب.
وقال وزير الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن فرحان في حفل افتتاح الدورة ب (قصر المربع التاريخي) وسط العاصمة الرياض إن المملكة العربية السعودية تؤمن بأهمية التراث وتعتبره كنزا حضاريا وإرثا إنسانيا ومعرفيا.
وأشار إلى عمل المملكة مع شركائها في منظمة اليونسكو على دعم العديد من القرارات الساعية إلى بناء أسس متينة للقدرات البشرية في مجالات التراث والآثار ودعم مواقع التراث العالمي وصونها.
وأكد تبني بلاده استراتيجية بناء القدرات للعاملين في مجال التراث للسنوات العشر المقبلة فضلا عن تأسيس الصندوق السعودي لدى اليونسكو بهدف تمويل ودعم البرامج والمشاريع ذات الصلة حول العالم. (النهاية)
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