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الدورة ال45 للجنة التراث العالمي تنطلق في الرياض بمشاركة كويتية

9/10/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 9 (كونا) -- افتتحت في الرياض اليوم الأحد أعمال الدورة الموسعة ال45 للجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بمشاركة جهات من 21 دولة منها المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب.
وقال وزير الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن فرحان في حفل افتتاح الدورة ب (قصر المربع التاريخي) وسط العاصمة الرياض إن المملكة العربية السعودية تؤمن بأهمية التراث وتعتبره كنزا حضاريا وإرثا إنسانيا ومعرفيا.
وأشار إلى عمل المملكة مع شركائها في منظمة اليونسكو على دعم العديد من القرارات الساعية إلى بناء أسس متينة للقدرات البشرية في مجالات التراث والآثار ودعم مواقع التراث العالمي وصونها.
وأكد تبني بلاده استراتيجية بناء القدرات للعاملين في مجال التراث للسنوات العشر المقبلة فضلا عن تأسيس الصندوق السعودي لدى اليونسكو بهدف تمويل ودعم البرامج والمشاريع ذات الصلة حول العالم. (النهاية)

ع س ط / م م ج




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