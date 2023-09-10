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السعودية تعلن تسيير جسر جوي إلى المغرب لمساعدة المتضررين من الزلزال

9/10/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد تسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الدكتور عبدالله الربيعة انه سيتم إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين من الزلزال.
ووفقا لآخر إحصائية وصلت حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 2122 قتيلا و 2421 مصابا بينهم 1404 حالاتهم خطرة. (النهاية)

ع س ط / م م ج




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