السعودية تعلن تسيير جسر جوي إلى المغرب لمساعدة المتضررين من الزلزال
التاريخ
9/10/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد تسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الدكتور عبدالله الربيعة انه سيتم إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين من الزلزال.
ووفقا لآخر إحصائية وصلت حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 2122 قتيلا و 2421 مصابا بينهم 1404 حالاتهم خطرة. (النهاية)
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