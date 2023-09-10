Monday, 11 September 2023 08:06 GMT

نقابة الأطباء بالسودان: مقتل 43 وإصابة 55 في قصف على سوق محلي جنوبي العاصمة

9/10/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 10 – 9 (كونا) –- أعلنت نقابة أطباء السودان اليوم الأحد مقتل 43 شخصا وإصابة أكثر من 55 آخرين في قصف جوي لسوق جنوبي العاصمة الخرطوم فيما تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في العاصمة ومناطق اخرى.
وذكرت نقابة الاطباء (غير حكومية) في بيان لها أن "منطقة (مايو) جنوب الحزام شهدت صباح اليوم الأحد أحداث قصف عنيفة ومأساوية.. وحصرت النقابة 43 حالة وفاة وأكثر من 55 حالة إصابة حتى الآن جراء القصف الجوي لسوق (قورو) جنوب الخرطوم".
ومن جانبها قالت قوات الدعم السريع في بيان نشرته عبر منصة (إكس) إن الجيش "نفذ صباح الأحد عملية قصف جوي على السكان بحي (مايو) جنوبي الخرطوم".
في المقابل قال المتحدث الرسمي بإسم الجيش نبيل عبدالله في بيان نشر عبر منصة (اكس) ان "الدعم السريع روج لادعاءات مضللة حول استهداف الجيش للمدنيين" موضحا "لا يمكن أن توجه القوات المسلحة نيرانها لشعبها".
وأكد أن "القوات المسلحة توجه ضرباتها على تجمعات وحشود ومواقع وارتكازات المتمردين كأهداف عسكرية مشروعة مع تقيدها التام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الإشتباك".
ويشهد السودان منذ 15 إبريل اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسبب في فرار نحو أربعة ملايين شخص بينهم نحو نصف مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / م م ج




MENAFN10092023000071011013ID1107042368

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث