نقابة الأطباء بالسودان: مقتل 43 وإصابة 55 في قصف على سوق محلي جنوبي العاصمة
التاريخ
9/10/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 10 – 9 (كونا) –- أعلنت نقابة أطباء السودان اليوم الأحد مقتل 43 شخصا وإصابة أكثر من 55 آخرين في قصف جوي لسوق جنوبي العاصمة الخرطوم فيما تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في العاصمة ومناطق اخرى.
وذكرت نقابة الاطباء (غير حكومية) في بيان لها أن "منطقة (مايو) جنوب الحزام شهدت صباح اليوم الأحد أحداث قصف عنيفة ومأساوية.. وحصرت النقابة 43 حالة وفاة وأكثر من 55 حالة إصابة حتى الآن جراء القصف الجوي لسوق (قورو) جنوب الخرطوم".
ومن جانبها قالت قوات الدعم السريع في بيان نشرته عبر منصة (إكس) إن الجيش "نفذ صباح الأحد عملية قصف جوي على السكان بحي (مايو) جنوبي الخرطوم".
في المقابل قال المتحدث الرسمي بإسم الجيش نبيل عبدالله في بيان نشر عبر منصة (اكس) ان "الدعم السريع روج لادعاءات مضللة حول استهداف الجيش للمدنيين" موضحا "لا يمكن أن توجه القوات المسلحة نيرانها لشعبها".
وأكد أن "القوات المسلحة توجه ضرباتها على تجمعات وحشود ومواقع وارتكازات المتمردين كأهداف عسكرية مشروعة مع تقيدها التام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الإشتباك".
ويشهد السودان منذ 15 إبريل اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسبب في فرار نحو أربعة ملايين شخص بينهم نحو نصف مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع م / م م ج
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