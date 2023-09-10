Monday, 11 September 2023 08:06 GMT

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/10/2023 11:27:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن إحباط محاولة تهريب نحو 400 كيلوغرام من مادة الحشيش ومليون حبة (كبتاغون) ونصف كيلوغرام (شبو) عن طريق البحر.

الكويت - وزير المالية فهد الجارالله يؤكد دعمه لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتذليل كافة العقبات لتطوير وتنمية الناقل الوطني والارتقاء بخدمة المسافرين.

الكويت - الجمعية الكويتية للاغاثة تدشن حملة بصفة عاجلة تحت شعار (فزعة للمغرب) بالاشتراك مع ثماني جمعيات خيرية كويتية تستهدف متضرري الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة مراكش وضواحيها لتقديم الاحتياجات الأساسية لهم.

الرباط - وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا.

الخرطوم - نقابة أطباء السودان تعلن مقتل 43 شخصا وإصابة أكثر من 55 آخرين في قصف جوي لسوق جنوبي العاصمة الخرطوم فيما تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في العاصمة ومناطق اخرى.

بيروت - الجيش اللبناني يعلن إصابة خمسة عسكريين جراء الاشتباكات الدائرة في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان.

نيودلهي - رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يعلن اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين (جي 20) رسميا في (نيودلهي) ويسلم رئاسة المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

القاهرة - مصر تندد بما تم الاعلان عنه من إجراءات أحادية اتخذتها إثيوبيا حول اتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد (النهضة) دون الاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).

كوالالمبور - الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم نغوين فو ترونغ والرئيس الأمريكي جو بايدن يعلنان أن بلديهما اتفقا على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" من أجل "السلام والتعاون والتنمية المستدامة". (النهاية) م م ج

MENAFN10092023000071011013ID1107042367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث