موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/10/2023 11:27:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن إحباط محاولة تهريب نحو 400 كيلوغرام من مادة الحشيش ومليون حبة (كبتاغون) ونصف كيلوغرام (شبو) عن طريق البحر.
الكويت - وزير المالية فهد الجارالله يؤكد دعمه لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتذليل كافة العقبات لتطوير وتنمية الناقل الوطني والارتقاء بخدمة المسافرين.
الكويت - الجمعية الكويتية للاغاثة تدشن حملة بصفة عاجلة تحت شعار (فزعة للمغرب) بالاشتراك مع ثماني جمعيات خيرية كويتية تستهدف متضرري الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة مراكش وضواحيها لتقديم الاحتياجات الأساسية لهم.
الرباط - وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا.
الخرطوم - نقابة أطباء السودان تعلن مقتل 43 شخصا وإصابة أكثر من 55 آخرين في قصف جوي لسوق جنوبي العاصمة الخرطوم فيما تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في العاصمة ومناطق اخرى.
بيروت - الجيش اللبناني يعلن إصابة خمسة عسكريين جراء الاشتباكات الدائرة في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان.
نيودلهي - رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يعلن اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين (جي 20) رسميا في (نيودلهي) ويسلم رئاسة المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
القاهرة - مصر تندد بما تم الاعلان عنه من إجراءات أحادية اتخذتها إثيوبيا حول اتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد (النهضة) دون الاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).
كوالالمبور - الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم نغوين فو ترونغ والرئيس الأمريكي جو بايدن يعلنان أن بلديهما اتفقا على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" من أجل "السلام والتعاون والتنمية المستدامة". (النهاية) م م ج
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