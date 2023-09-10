الكويت - وزير المالية فهد الجارالله يؤكد دعمه لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتذليل كافة العقبات لتطوير وتنمية الناقل الوطني والارتقاء بخدمة المسافرين.

الكويت - الجمعية الكويتية للاغاثة تدشن حملة بصفة عاجلة تحت شعار (فزعة للمغرب) بالاشتراك مع ثماني جمعيات خيرية كويتية تستهدف متضرري الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة مراكش وضواحيها لتقديم الاحتياجات الأساسية لهم.

الرباط - وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا.

الخرطوم - نقابة أطباء السودان تعلن مقتل 43 شخصا وإصابة أكثر من 55 آخرين في قصف جوي لسوق جنوبي العاصمة الخرطوم فيما تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في العاصمة ومناطق اخرى.

بيروت - الجيش اللبناني يعلن إصابة خمسة عسكريين جراء الاشتباكات الدائرة في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان.

نيودلهي - رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يعلن اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين (جي 20) رسميا في (نيودلهي) ويسلم رئاسة المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

القاهرة - مصر تندد بما تم الاعلان عنه من إجراءات أحادية اتخذتها إثيوبيا حول اتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد (النهضة) دون الاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).

كوالالمبور - الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم نغوين فو ترونغ والرئيس الأمريكي جو بايدن يعلنان أن بلديهما اتفقا على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" من أجل "السلام والتعاون والتنمية المستدامة". (النهاية) م م ج