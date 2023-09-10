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مصر : ملء خزان سد النهضة ينتهك إعلان المبادئ

9/10/2023 11:27:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 10 أيلول(بترا )-أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن استمرار إثيوبيا في إجراءات ملء خزان "سد النهضة" دون اتفاق مع دولتي المصب يعد انتهاكًا لإعلان المبادئ ومخالفة قانونية واضحة.
وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم، أن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، يعد استمرارًا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.
وأضاف بيان الخارجية المصرية أن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
10/09/2023 22:33:13

MENAFN10092023000117011021ID1107042366

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