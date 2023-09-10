مصر : ملء خزان سد النهضة ينتهك إعلان المبادئ

مصر : ملء خزان سد النهضة ينتهك إعلان المبادئ
التاريخ
9/10/2023 11:27:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 10 أيلول(بترا )-أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن استمرار إثيوبيا في إجراءات ملء خزان "سد النهضة" دون اتفاق مع دولتي المصب يعد انتهاكًا لإعلان المبادئ ومخالفة قانونية واضحة.
وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم، أن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، يعد استمرارًا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.
وأضاف بيان الخارجية المصرية أن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
10/09/2023 22:33:13
MENAFN10092023000117011021ID1107042366
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