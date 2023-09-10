أصابة 5 جنود لبنانيين بشظايا قذائف في مخيم عين الحلوة

أصابة 5 جنود لبنانيين بشظايا قذائف في مخيم عين الحلوة
التاريخ
9/10/2023 11:27:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بيروت 10 أيلول (بترا)-أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة 5 عناصر من مرتباته عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن 3 قذائف سقطت في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، ما أدّى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، مشيراً إلى أنهم نُقلوا إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.
وحذر الجيش الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مشدداً على أنّ "الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة".
--(بترا)
ب.أ/أز / ع ط
10/09/2023 22:29:43
MENAFN10092023000117011021ID1107042365
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