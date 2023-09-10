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أصابة 5 جنود لبنانيين بشظايا قذائف في مخيم عين الحلوة

9/10/2023 11:27:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 10 أيلول (بترا)-أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة 5 عناصر من مرتباته عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن 3 قذائف سقطت في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، ما أدّى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، مشيراً إلى أنهم نُقلوا إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.
وحذر الجيش الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مشدداً على أنّ "الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة".
--(بترا)
ب.أ/أز / ع ط
10/09/2023 22:29:43

MENAFN10092023000117011021ID1107042365

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