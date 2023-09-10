أنشطة متنوعة بمراكز شبابية في إربد والمفرق

إربد والمفرق 10 أيلول (بترا)- نفذت مراكز شباب وشابات في محافظتي اربد والمفرق، اليوم الأحد، عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

وفي اربد، نظم مركز شابات كفرسوم، جلسة حوارية حول الإرشاد الأسري والمشكلات الأسرية، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.

وتحدث الدكتور عبدالكريم نوفان عبيدات عن أنواع العنف في المجتمع، ومنها العنف النفسي واللفظي، ومدى تأثيرها على الأسرة والمجتمع، مستعرضا بعض الحالات من واقع المجتمعات المحلية والتي تمت دراستها ومتابعتها.

وبين أسباب ونتائج وطرق الوقاية من حدوث المشاكل والعنف داخل الاسرة والمجتمع، مشيرا إلى كيفية تعديل سلوك الأفراد المُعنفين نفسيا، وسبل المعالجة النموذجية المتوفرة لهم وأماكن تواجدها.

كما عقد مركز شابات جديتا، دورة تدريبية حول "وظائف المستقبل الإلكترونية والتحول الرقمي في المهن"، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 15-17 عاما.

وخلال الدورة التدريبية بينت المدربة رهام كساسبة، أهداف التحول الرقمي وانعكاسه على تحسين العمليات والكفاءة التشغيلية وتوفير الوقت والجهد وتقليل الأخطاء قدر الإمكان.

كما تحدثت الكساسبة عن سلبيات العمل الإلكتروني ومنها عدم وجود ساعات عمل محددة خلال اليوم، والملل والشعور بالوحدة وغياب المنافسة والتحفيز بين الزملاء في العمل.

كما نظم مركز شابات إربد النموذجي وضمن برنامج "إعرف وطنك"، زيارة إلى قلعة عجلون التاريخية، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 15- 17 عاما.

وجرى خلال الزيارة تعريف المشاركات بأهم المعالم السياحية والتاريخية والأثرية في محافظة عجلون، وتعريفهن بمقومات الأردن السياحية والأثرية والطبيعية والبيئية التي تزخر بها محافظات المملكة.

كما زار المركز قلعة عجلون الأثرية واستمعوا الى شرح مفصل عن أهم المواقع الأثرية المكتشفة والحضارات المتعاقبة وأهمية بناء القلعة من النواحي الإستراتيجية والعسكرية، ومراحل بنائها والهندسة المعمارية التي تمتاز بها القلعة ومرافقها.

من جهة أخرى، نظم مركز شباب حرثا لقاء تشاركيا مع مركز شباب جرش، تحدث خلاله المشرف فايز عضيبات من مركز شباب جرش، عن تأسيس المركز عام 1967، والذي يعد من أقدم المراكز في المملكة.

وزار أعضاء المركز آثار مدينة جرش وتجولوا في متحف جرش الأثري، واستمعوا الى شرح مفصل من القائمين عن أهمية المنطقة الأثرية كعامل جذب هام للسياح العرب والأجانب.

كما نظم مركز شباب وشابات كفر الماء بلواء الكورة، دورة بعنوان " كيف نحافظ على تراث أجدادي " بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.

وتضمنت الدورة التعريف بالتراث العربي وأهميته التاريخية والاجتماعية وكيفية الترميم والصيانة للقطع التراثية والعناية بها ودور الشباب بالمحافظة على القطع التراثية.

وعقد مركز شابات الوسطية غربي إربد دورة تدريبية حول الرسم على الزجاج وتدويره بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.

وتهدف الدورة التي قدمتها المدربة راما مهيدات، إلى صقل مهارات الفتيات وتأهيلهن لعمل مشروعات صغيرة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل.

كما اختتمت في مركز شباب وشابات غرب إربد، دورة رياضية لفنون القتال والدفاع عن النفس بمشاركة 20 شابا واستمرت لمدة يومين .

وتضمنت الدورة التي قدمها المدرب نورس بشارات، تعريف المشاركين بأهمية التدريبات في بناء الثقة وتحقيق التوازن و تحسين القدرة على ضبط النفس والانضباط الذاتي و تطوير المهارات في الدفاع عن النفس.

ونفذت مديرية شباب محافظة المفرق عددا من الورشات في عدد من مراكز الشباب والشابات في المحافظة.

وقال مدير شباب المفرق، الدكتور عمر الغويري، إن مركز شباب سما السرحان نظم ورشة حول مكافحة العنف الرياضي بمشاركة 20 شاباً تحدثت فيها المحاضرة لانا السرحان عن العنف الرياضي وأسبابه وأنواعه.

‏وأضاف أن مركز شابات رحاب، نفذ بالتعاون مع جمعية نساء عربيات، جلسة تعريفية بعنوان "الوقاية من العنف وإلغاء العادات الضارة بالسيدات داخل المجتمع، بينما نظم مركز شابات أم الجمال إلى آثار أم الجمال لتعريف المشاركات بها.

وأشار الغويري إلى استمرار فعاليات معسكر أنماط الحياة الصحية لمديرية شباب محافظة المفرق في بيت شباب عجلون، لافتا إلى أن المعسكر يشارك به 20 شابا ويستمر ثلاثة أيام، ويهدف إلى زيادة مستوى وعي الشباب الصحي.

-- (بترا)

ع ع/ ا غ/ه ق / ن ح/ رق/أز/ع ط

10/09/2023 22:27:14