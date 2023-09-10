أنشطة متنوعة بمراكز شبابية في إربد والمفرق

أنشطة متنوعة بمراكز شبابية في إربد والمفرق
التاريخ
9/10/2023 11:27:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد والمفرق 10 أيلول (بترا)- نفذت مراكز شباب وشابات في محافظتي اربد والمفرق، اليوم الأحد، عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.
وفي اربد، نظم مركز شابات كفرسوم، جلسة حوارية حول الإرشاد الأسري والمشكلات الأسرية، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.
وتحدث الدكتور عبدالكريم نوفان عبيدات عن أنواع العنف في المجتمع، ومنها العنف النفسي واللفظي، ومدى تأثيرها على الأسرة والمجتمع، مستعرضا بعض الحالات من واقع المجتمعات المحلية والتي تمت دراستها ومتابعتها.
وبين أسباب ونتائج وطرق الوقاية من حدوث المشاكل والعنف داخل الاسرة والمجتمع، مشيرا إلى كيفية تعديل سلوك الأفراد المُعنفين نفسيا، وسبل المعالجة النموذجية المتوفرة لهم وأماكن تواجدها.
كما عقد مركز شابات جديتا، دورة تدريبية حول "وظائف المستقبل الإلكترونية والتحول الرقمي في المهن"، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 15-17 عاما.
وخلال الدورة التدريبية بينت المدربة رهام كساسبة، أهداف التحول الرقمي وانعكاسه على تحسين العمليات والكفاءة التشغيلية وتوفير الوقت والجهد وتقليل الأخطاء قدر الإمكان.
كما تحدثت الكساسبة عن سلبيات العمل الإلكتروني ومنها عدم وجود ساعات عمل محددة خلال اليوم، والملل والشعور بالوحدة وغياب المنافسة والتحفيز بين الزملاء في العمل.
كما نظم مركز شابات إربد النموذجي وضمن برنامج "إعرف وطنك"، زيارة إلى قلعة عجلون التاريخية، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 15- 17 عاما.
وجرى خلال الزيارة تعريف المشاركات بأهم المعالم السياحية والتاريخية والأثرية في محافظة عجلون، وتعريفهن بمقومات الأردن السياحية والأثرية والطبيعية والبيئية التي تزخر بها محافظات المملكة.
كما زار المركز قلعة عجلون الأثرية واستمعوا الى شرح مفصل عن أهم المواقع الأثرية المكتشفة والحضارات المتعاقبة وأهمية بناء القلعة من النواحي الإستراتيجية والعسكرية، ومراحل بنائها والهندسة المعمارية التي تمتاز بها القلعة ومرافقها.
من جهة أخرى، نظم مركز شباب حرثا لقاء تشاركيا مع مركز شباب جرش، تحدث خلاله المشرف فايز عضيبات من مركز شباب جرش، عن تأسيس المركز عام 1967، والذي يعد من أقدم المراكز في المملكة.
وزار أعضاء المركز آثار مدينة جرش وتجولوا في متحف جرش الأثري، واستمعوا الى شرح مفصل من القائمين عن أهمية المنطقة الأثرية كعامل جذب هام للسياح العرب والأجانب.
كما نظم مركز شباب وشابات كفر الماء بلواء الكورة، دورة بعنوان " كيف نحافظ على تراث أجدادي " بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.
وتضمنت الدورة التعريف بالتراث العربي وأهميته التاريخية والاجتماعية وكيفية الترميم والصيانة للقطع التراثية والعناية بها ودور الشباب بالمحافظة على القطع التراثية.
وعقد مركز شابات الوسطية غربي إربد دورة تدريبية حول الرسم على الزجاج وتدويره بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.
وتهدف الدورة التي قدمتها المدربة راما مهيدات، إلى صقل مهارات الفتيات وتأهيلهن لعمل مشروعات صغيرة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل.
كما اختتمت في مركز شباب وشابات غرب إربد، دورة رياضية لفنون القتال والدفاع عن النفس بمشاركة 20 شابا واستمرت لمدة يومين .
وتضمنت الدورة التي قدمها المدرب نورس بشارات، تعريف المشاركين بأهمية التدريبات في بناء الثقة وتحقيق التوازن و تحسين القدرة على ضبط النفس والانضباط الذاتي و تطوير المهارات في الدفاع عن النفس.
ونفذت مديرية شباب محافظة المفرق عددا من الورشات في عدد من مراكز الشباب والشابات في المحافظة.
وقال مدير شباب المفرق، الدكتور عمر الغويري، إن مركز شباب سما السرحان نظم ورشة حول مكافحة العنف الرياضي بمشاركة 20 شاباً تحدثت فيها المحاضرة لانا السرحان عن العنف الرياضي وأسبابه وأنواعه.
وأضاف أن مركز شابات رحاب، نفذ بالتعاون مع جمعية نساء عربيات، جلسة تعريفية بعنوان "الوقاية من العنف وإلغاء العادات الضارة بالسيدات داخل المجتمع، بينما نظم مركز شابات أم الجمال إلى آثار أم الجمال لتعريف المشاركات بها.
وأشار الغويري إلى استمرار فعاليات معسكر أنماط الحياة الصحية لمديرية شباب محافظة المفرق في بيت شباب عجلون، لافتا إلى أن المعسكر يشارك به 20 شابا ويستمر ثلاثة أيام، ويهدف إلى زيادة مستوى وعي الشباب الصحي.
-- (بترا)
ع ع/ ا غ/ه ق / ن ح/ رق/أز/ع ط
10/09/2023 22:27:14
MENAFN10092023000117011021ID1107042364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.