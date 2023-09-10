سويدان: زلزال المغرب من أعنف الزلازل التي ضربت المنطقة

عمان 10 أيلول (بترا)-قال رئيس مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان إن الزلزال الذي وقع أخيرا في المغرب يعد من الزلازل الكبيرة التي تسبب دمارا هائلا في البنية التحتية وينتج عنه إحداث تراكيب جيولوجية حديثة في المنطقة التي يضربها، ويؤثر ايضا على مخزون آبار المياه الجوفية.

وأضاف تعقيبا على الزلزال المدمر في المغرب أن الدمار الزلزالي لأي زلزال يعتمد على قوة الزلزال وبعد مركزه عن المناطق السكنية وطبيعة الطبقة العلوية من الأرض بحال كانت صخرية أو تربة مفككة، مشيرا الى ان زلزال المغرب يعتبر واحد من أعنف الزلازل التي ضربت المنطقة خلال القرن الحالي.

وكانت المغرب شهدت حدوث زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر تمركز في إقليم الحوز المغربي الذي يبعد عن مدينة مراكش حوالي 80 كلم .

--(بترا)

م ف/أز/ ع ط

10/09/2023 22:17:11

