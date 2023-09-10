دورات جمركية لموظفي شركات التخليص بجامعة جدارا

إربد 10 أيلول (بترا) -افتتحت في جامعة جدارا اليوم فعاليات دورات تدريبية متخصصة في الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص (المبتدئين)، والمنظمة من قبل إدارة التدريب الجمركي في دائرة الجمارك الأردنية بحضور رئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة.

وأشار رئيس جامعة جدارا بالوكالة الدكتور حابس الزبون إلى الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة ودائرة الجمارك، مشيراً إلى أن جامعة جدارا هي الوحيدة في الجامعات الأردنية التي يوجد بها تخصص العلوم الجمركية والضريبية، وتسعى إلى فتح برنامج للماجستير في هذا التخصص.

وثمن مساعد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية أحمد العكاليك دعم الجامعة لأنشطة الدائرة وبرامجها، وإحتضانها فعاليات هذه الدورات التدريبية، والعمل على تذليل كافة الصعاب وتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب لإنجاحها.

وأشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة بالشراكة بين جامعة جدارا ودائرة الجمارك العامة وشركات التخليص، التي تعد الرافد الأساسي للعمل الجمركي، مشدداً على أهمية مثل هذه الدورات لتنمية مهارات العاملين في شركات التخليص.

(بترا)

ع ع/أز/ ع ط

10/09/2023 22:15:16