البرلمان العربي يجدد دعمه لحقوق مصر و السودان بمياه النيل
التاريخ
9/10/2023 11:27:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 10أيلول ( بترا )- جدد البرلمان العربي، دعمه التام للحقوق المائية لكل من مصر و السودان في مياه نهر النيل، باعتبارها تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد، أن أي تصرفات أحادية لن تغير شيئاً من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دولياً.
وأكد البيان الذي جاء ذلك تعقيبا على إعلان إثيوبيا إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة في خطوات أحادية الجانب، منوها الى أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، ومع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، مثلما أنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار.
وطالب البرلمان العربي في بيانه الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات، أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
10/09/2023 22:06:40
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