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البرلمان العربي يجدد دعمه لحقوق مصر و السودان بمياه النيل

9/10/2023 11:27:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 10أيلول ( بترا )- جدد البرلمان العربي، دعمه التام للحقوق المائية لكل من مصر و السودان في مياه نهر النيل، باعتبارها تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد، أن أي تصرفات أحادية لن تغير شيئاً من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دولياً.
وأكد البيان الذي جاء ذلك تعقيبا على إعلان إثيوبيا إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة في خطوات أحادية الجانب، منوها الى أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، ومع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، مثلما أنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار.
وطالب البرلمان العربي في بيانه الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات، أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
10/09/2023 22:06:40

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