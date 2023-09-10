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لاعبا منتخب الكراتيه المصاطفة والجعفري يفوزان بجائزة الفائز الأكبر

9/10/2023 11:27:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 أيلول (بترا) - لأول مرة في تاريخ الكراتيه الأردنية فاز لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري بجائزة الفائز الأكبر " GRAND WINNER " لأفضل لاعب خلال العام وذلك بعد مشاركتهم في الجولات الأربعة لسلسلة بطولات الدوري العالمي للكراتيه "premier league"
حيث نال بطلنا الأولمبي عبدالرحمن المصاطفة الجائزة في وزن -67 بعد تحقيقه ذهبيتين وبرونزية في الجولات الأربعة لهذا العام.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
10/09/2023 22:02:22

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