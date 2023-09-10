لاعبا منتخب الكراتيه المصاطفة والجعفري يفوزان بجائزة الفائز الأكبر
التاريخ
9/10/2023 11:27:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا) - لأول مرة في تاريخ الكراتيه الأردنية فاز لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري بجائزة الفائز الأكبر " GRAND WINNER " لأفضل لاعب خلال العام وذلك بعد مشاركتهم في الجولات الأربعة لسلسلة بطولات الدوري العالمي للكراتيه "premier league"
حيث نال بطلنا الأولمبي عبدالرحمن المصاطفة الجائزة في وزن -67 بعد تحقيقه ذهبيتين وبرونزية في الجولات الأربعة لهذا العام.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
10/09/2023 22:02:22
MENAFN10092023000117011021ID1107042360
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