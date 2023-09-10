عمان 10 أيلول (بترا) - لأول مرة في تاريخ الكراتيه الأردنية فاز لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري بجائزة الفائز الأكبر " GRAND WINNER " لأفضل لاعب خلال العام وذلك بعد مشاركتهم في الجولات الأربعة لسلسلة بطولات الدوري العالمي للكراتيه "premier league"

حيث نال بطلنا الأولمبي عبدالرحمن المصاطفة الجائزة في وزن -67 بعد تحقيقه ذهبيتين وبرونزية في الجولات الأربعة لهذا العام.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

10/09/2023 22:02:22

