الصفدي يرعى حفل تكريم أوائل الثانوية العامة من أبناء جمعية أهل الراية
التاريخ
9/10/2023 11:27:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان10ايلول(بترا)-رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأحد، حفل جمعية أهل الراية والذي أقيم تكريماً لأوائل الثانوية العامة من أبناء الجمعية، وسط حضور أهالي الطلبة المكرمين.
وقال الصفدي إننا نسير على هدي من الخطى الملكية في تكريم المبدعين من شابات وشباب الوطن، حيث شهدنا قبل أيام تكريم أوائل الثانوية العامة، من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله.
وأضاف الصفدي إن مسألة تمكين شبابنا و دعمهم بقيت على سلم أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، موجهين دوماً إلى تحفيزهم ودعمهم، وتوفير شتى سبل الرعاية لهم من أجل تحقيق تطلعاتهم، فهم عماد المستقبل وبعزيمتهم تبنى الأوطان ونحقق الآمال.
وقال الصفدي إن الشباب بما يشكلونه من قطاع أوسع في المجتمع، تُلقى على عاتقهم مسؤولية وطنية في الانخراط بالأحزاب، وتحقيق تطلعاتهم من خلال البرامج التي تقوم عليها تلك الأحزاب، فجلالة الملك يريد من مسيرة التحديث الوصول إلى غاية البرلمانات البرامجية، وعليه فإن شبابنا هم مستقبل الأردن، وهم من سيجني عوائد تلك العملية التي نأمل ونعمل، لكي تكون مخرجاتها إيجابية .
--(بترا)
م ب/أز/ ع ط
10/09/2023 22:01:14
MENAFN10092023000117011021ID1107042359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.