عمان10ايلول(بترا)-رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأحد، حفل جمعية أهل الراية والذي أقيم تكريماً لأوائل الثانوية العامة من أبناء الجمعية، وسط حضور أهالي الطلبة المكرمين.

وقال الصفدي إننا نسير على هدي من الخطى الملكية في تكريم المبدعين من شابات وشباب الوطن، حيث شهدنا قبل أيام تكريم أوائل الثانوية العامة، من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله.

وأضاف الصفدي إن مسألة تمكين شبابنا و دعمهم بقيت على سلم أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، موجهين دوماً إلى تحفيزهم ودعمهم، وتوفير شتى سبل الرعاية لهم من أجل تحقيق تطلعاتهم، فهم عماد المستقبل وبعزيمتهم تبنى الأوطان ونحقق الآمال.

وقال الصفدي إن الشباب بما يشكلونه من قطاع أوسع في المجتمع، تُلقى على عاتقهم مسؤولية وطنية في الانخراط بالأحزاب، وتحقيق تطلعاتهم من خلال البرامج التي تقوم عليها تلك الأحزاب، فجلالة الملك يريد من مسيرة التحديث الوصول إلى غاية البرلمانات البرامجية، وعليه فإن شبابنا هم مستقبل الأردن، وهم من سيجني عوائد تلك العملية التي نأمل ونعمل، لكي تكون مخرجاتها إيجابية .

--(بترا)

م ب/أز/ ع ط

10/09/2023 22:01:14