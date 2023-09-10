وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في الكرك

الكرك 10 أيلول (بترا)- وقّع شيوخ ووجهاء وممثلون عن الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة الكرك اليوم الأحد، وثيقة شرف للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، بحضور نائب محافظ الكرك محي الدين العدوان ومدير شرطة محافظة الكرك جمال الجازي والحكام الإداريين وعدد من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء البلديات ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.

وجاء توقيع هذه الوثيقة التي رعاها مندوب وزير الداخلية محافظ الكرك فراس أبو الغنم تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلاله الملك عبدالله الثاني، لتنفيذ القانون على كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح وصولا إلى مجتمع خالي من إطلاق العيارات النارية ومحاربة هذه الظاهرة التي تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء.

وأكدوا التزامهم ببنود الوثيقة التي تهدف إلى محاربة ظاهرة ومقاطعة المناسبات والأفراح التي يتخللها إطلاق عيارات نارية وعدم التوسط لمطلقيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وفي نهاية الفعالية جرى توقيع الوثيقة من قبل الجميع في كافة مناطق محافظة الكرك بالالتزام بمضمون هذه المبادرة الوطنية.

--(بترا)

م ع/از / ع ط

10/09/2023 21:40:24