وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في الكرك

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في الكرك
التاريخ
9/10/2023 11:27:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 10 أيلول (بترا)- وقّع شيوخ ووجهاء وممثلون عن الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة الكرك اليوم الأحد، وثيقة شرف للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، بحضور نائب محافظ الكرك محي الدين العدوان ومدير شرطة محافظة الكرك جمال الجازي والحكام الإداريين وعدد من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء البلديات ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.
وجاء توقيع هذه الوثيقة التي رعاها مندوب وزير الداخلية محافظ الكرك فراس أبو الغنم تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلاله الملك عبدالله الثاني، لتنفيذ القانون على كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح وصولا إلى مجتمع خالي من إطلاق العيارات النارية ومحاربة هذه الظاهرة التي تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء.
وأكدوا التزامهم ببنود الوثيقة التي تهدف إلى محاربة ظاهرة ومقاطعة المناسبات والأفراح التي يتخللها إطلاق عيارات نارية وعدم التوسط لمطلقيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وفي نهاية الفعالية جرى توقيع الوثيقة من قبل الجميع في كافة مناطق محافظة الكرك بالالتزام بمضمون هذه المبادرة الوطنية.
--(بترا)
م ع/از / ع ط
10/09/2023 21:40:24
MENAFN10092023000117011021ID1107042358
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