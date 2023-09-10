حوارية بالزرقاء تناقش أسس إعداد البرنامج الانتخابي

حوارية بالزرقاء تناقش أسس إعداد البرنامج الانتخابي
التاريخ
9/10/2023 11:27:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 10أيلول(بترا)-عمر ضمرة-نظم مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني اليوم الأحد، في قاعة غرفة تجارة الزرقاء، جلسة حوارية لمناقشة أسس إعداد البرنامج الانتخابي المؤثر، بمشاركة رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ورئيس مركز نحن نشارك محمود الصبيحات، وجمع من الناشطين والحزبيين.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن موضوع البرامج الانتخابية من نواحي متعددة بهدف تقديم الأسس اللازمة لإعداد البرامج الانتخابية وتقييمها، نظراً لشح وندرة المراجع المحلية التي تغطي هذا الموضوع.
وأفادوا أن الصياغة الجيدة للبرنامج تتطلب دراية بفن صياغة مثل هذه الأدوات لكي تحتوي في مضامينها الأساسية مرتكزات تمكن المرشح من تسويق نفسه للناخبين، وتمكن الناخب من تقييم المرشح، فيما يبقى المهم مساءلة النائب مستقبلا عن طريق عدم إعادة انتخابه إذا لم يف بعهوده.
وأضافوا بأنه يتوجب على المرشح، الذي يعد برنامجه الانتخابي، أن يدرك أن جهات أخرى غير الناخب ستطلع على برنامجه وتقيمه، إن كانوا منافسيه في الانتخابات أو إعلاميين وسياسيين، ما يعني أن البرنامج يجب أن يكون مقنعاً لبعض الفئات ذات التأثير الكبير.
وأوصوا بأهمية تقييم البرامج الانتخابية من قبل الناخبين، داعين إلى ضرورة إنتاج أبحاث و دراسات تقييم الواقع بدقة ليتم تحديد المشكلات لزيادة دقة المعايير، إضافة إلى عقد ورشات العمل والمؤتمرات و الندوات التي تصب باتجاه إعداد برامج انتخابية فعالة.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ ع ط
10/09/2023 21:37:26
MENAFN10092023000117011021ID1107042357
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