حوارية بالزرقاء تناقش أسس إعداد البرنامج الانتخابي

الزرقاء 10أيلول(بترا)-عمر ضمرة-نظم مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني اليوم الأحد، في قاعة غرفة تجارة الزرقاء، جلسة حوارية لمناقشة أسس إعداد البرنامج الانتخابي المؤثر، بمشاركة رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ورئيس مركز نحن نشارك محمود الصبيحات، وجمع من الناشطين والحزبيين.

وتحدث المشاركون في الجلسة عن موضوع البرامج الانتخابية من نواحي متعددة بهدف تقديم الأسس اللازمة لإعداد البرامج الانتخابية وتقييمها، نظراً لشح وندرة المراجع المحلية التي تغطي هذا الموضوع.

وأفادوا أن الصياغة الجيدة للبرنامج تتطلب دراية بفن صياغة مثل هذه الأدوات لكي تحتوي في مضامينها الأساسية مرتكزات تمكن المرشح من تسويق نفسه للناخبين، وتمكن الناخب من تقييم المرشح، فيما يبقى المهم مساءلة النائب مستقبلا عن طريق عدم إعادة انتخابه إذا لم يف بعهوده.

وأضافوا بأنه يتوجب على المرشح، الذي يعد برنامجه الانتخابي، أن يدرك أن جهات أخرى غير الناخب ستطلع على برنامجه وتقيمه، إن كانوا منافسيه في الانتخابات أو إعلاميين وسياسيين، ما يعني أن البرنامج يجب أن يكون مقنعاً لبعض الفئات ذات التأثير الكبير.

وأوصوا بأهمية تقييم البرامج الانتخابية من قبل الناخبين، داعين إلى ضرورة إنتاج أبحاث و دراسات تقييم الواقع بدقة ليتم تحديد المشكلات لزيادة دقة المعايير، إضافة إلى عقد ورشات العمل والمؤتمرات و الندوات التي تصب باتجاه إعداد برامج انتخابية فعالة.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ ع ط

10/09/2023 21:37:26