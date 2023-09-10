العراق يرشح جنائن معلقة لتمثيله فى سباق الأوسكار على جائزة أفضل فيلم أجنبى
التاريخ
9/10/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت دائرة السينما والمسرح في العراق عن ترشيحها للفيلم العراقي جنائن معلقة ليمثل العراق في سباق الأوسكار المقبل على أفضل فيلم أجنبي لعام 2024.
الفيلم حصل على منحة وزارة الثقافة والسياحة والآثار لعام 2019، بعد النجاحات التي حققها في المهرجانات العربية والدولية وحصوله على جوائز عديدة.
الفيلم الذي تدور أحداثه حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما، والذي يتبنى دمية عثر عليها في مكب للنفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.
الفيلم في مضمونه حالة مختلفة وجريئة، فهو يغوض في الواقع العراقي الذي يعيش فيه هذا الشعب، بعد كل الظروف الصعبة التي مر بها وشكل المجتمع الذي تأثر بكل المعطيات التي دارت على أرضه وتسببت في كثير من الظواهر الاجتماعية والإنسانية وهو من إخراج المخرج أحمد ياسين الدراجي.
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