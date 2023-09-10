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العراق يرشح جنائن معلقة لتمثيله فى سباق الأوسكار على جائزة أفضل فيلم أجنبى

9/10/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت دائرة السينما والمسرح في العراق عن ترشيحها للفيلم العراقي جنائن معلقة ليمثل العراق في سباق الأوسكار المقبل على أفضل فيلم أجنبي لعام 2024.




الفيلم حصل على منحة وزارة الثقافة والسياحة والآثار لعام 2019، بعد النجاحات التي حققها في المهرجانات العربية والدولية وحصوله على جوائز عديدة.



الفيلم الذي تدور أحداثه حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما، والذي يتبنى دمية عثر عليها في مكب للنفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.



الفيلم في مضمونه حالة مختلفة وجريئة، فهو يغوض في الواقع العراقي الذي يعيش فيه هذا الشعب، بعد كل الظروف الصعبة التي مر بها وشكل المجتمع الذي تأثر بكل المعطيات التي دارت على أرضه وتسببت في كثير من الظواهر الاجتماعية والإنسانية وهو من إخراج المخرج أحمد ياسين الدراجي.













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