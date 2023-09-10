مصطفى قمر يكشف عن تعاونه مع بليغ حمدي فى أغنية بنلف

الراحل بليغ حمدى تعاون مع الكثير من نجوم مصر والوطن العربى وتركت ألحانه بصمة كبيرة مع كل أغنية قدمها، وفى ذكرى وفاته تحدثنا مع النجم مصطفى قمر الذى تعاون معه فى بدايته .

وكشف النجم مصطفى قمر في تصريحات لـ"اليوم السابع" عن لقاؤه بالراحل الموسيقار بليغ حمدى وتعاونهم في أغنية "بنلف" قال سمعت الأغنية بصوت النجمة سميرة سعيد، ولم أعلم أنها من لحن العبقري بليغ حمدي لأنها بسيطة وحساسة جدا، وكنا مرة في الطيارة وطلبتها من سميرة أني اغنيها وقالتلي موافقة.

وأضاف أنا كنت بحب بليغ حمدي وبحب فنه، وعلاقتي به لم تكن تتجاوز اللقاء به في فيلم "البطل" للراحل الفنان أحمد زكى، وكان حلمي إني أغني أغنية بنلف ضمن احداث الفيلم، اللي غنتها سميرة سعيد، وطلبت مني أستأذنه، وعندما ذهبت إليه طلب مني أن أغنيها أمامه، وأعجب بأدائي لها .

وأشار: قصة أغنية بنلف أن لما عبد الحليم حافظ أتوفى كتبتله رثاء والكلام ده مكتوب مني، واتنازل لى عن اللحن والكلام.

وقال قمر بليغ كان نشيط في شغله، لأن ربنا نعم عليه بجمل غنائية عبقرية، قلما ينعم بها على فنان كل فترة، ولكن أعتقد أن بليغ حالة فنية نادرة جداً لن تتكرر .







