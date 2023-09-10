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25 مليون جنيه إيرادات تدخل أكرم حسنى قائمة نجوم شباك التذاكر في أولى بطولاته

9/10/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Youm7) وضع النجم أكرم حسنى قدمه في عالم نجوم شباك السينما، بعدما حقق فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، إيرادات وصلت إلى 25 مليون جنيه في أقل من شهر عرض مع استمرار الفيلم في السينمات حالياً، وتعد هذه الإيرادات مميزة جداً لاسيما وأن أكرم يدخل المنافسات على شباك التذاكر للمرة الأولى بعد تحقيقه نجاحات عدة في الدراما والسينما.

وحقق أكرم حسنى عدة نجاحات حققها فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم افلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة المطلقة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

وأكد النجم أكرم حسنى، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أنه يعتبر فيلمه الجديد "العميل صفر" من أقرب الأعمال إلى قلبه، مضيفا أن الفيلم يحمل عددا من مشاهد الأكشن والكوميدي، مشيرا إلى أن أبطال العمل بذلوا مجهودا كبيرا في تصويره، مؤكدًا: "أنا شخصيا استمتعت بالعمل معهم".


اكرم حسني

اكرم حسنى





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