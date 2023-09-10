أبرز الحلول لتصغير الأنف بالتمارين الرياضية

أبرز الحلول لتصغير الأنف بالتمارين الرياضية
التاريخ
9/10/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Youm7)
حجم الأنف هو عنصر مهم في مظهر الوجه وقد يكون له تأثير على توازنه الجمالي، وبعض الأشخاص قد يشعرون برغبة في تصغير حجم أنوفهم لأسباب متعددة، مثل الاعتقاد أنها تعزز جاذبيتهم أو تحسين تناسق الوجه، ومع ذلك يجب أن يتم التعامل مع هذه الرغبة بحذر، فقبل اتخاذ أي قرار بشأن تصغير حجم الأنف ، يجب أن يتم استشارة طبيب تجميل متخصص لتقييم الحالة بشكل فردي وتوفير المشورة المناسبة.
أيضًا، ينبغي على الأشخاص أن يتذكروا أن الجمال هو مفهوم شخصي ومتعدد الأبعاد، وأن الثقة والاحترام للنفس هما الأساس في تقبل الشكل الجسدي والتوازن العام للوجه، وفي السطور التالية نتعرف أكثر عن طرق تصغير الأنف المختلفة وفقًا لما ذكره موقع"healthline":
تصغير-الانف-الدهني
علاجات الإنترنت غير المنطقية
هناك الكثير من الشائعات على الإنترنت حول تصغير حجم أنفك. تقترح بعض المواقع أن وضع الثلج على أنفك بشكل متكرر سيجعله يتقلص. ولكن لن يحدث ذلك. ويقول البعض أن وضع معجون من مستخلص الثوم، أو معجون الأسنان، أو خل التفاح، أو مسحوق الزنجبيل، أو غيرها من المكونات المضادة للالتهابات سوف يخلصك من نتوء أنفك. ولكن هذا أيضًا لن ينجح.
العلاجات غير الجراحية
من غير المرجح أن ينجح استخدام علاج منزلي غير مثبت لتصغير أنفك. ولكن هناك طرق و استراتيجيات مكياج يمكنك تجربتها لجعل أنفك يبدو أصغر حجمًا، مثل تحديد الأنف.
استخدام البرونزر
استخدام لون برونزى أغمق من لون بشرتك بدرجتين، حددي أنفك من الجانبين.
استخدام قلم هايلايتر لرسم الخطوط العريضة لأنفك وجذب الانتباه إليه.
تصغير الأنف بالمكياج
كما يمكنك أيضًا التفكير في ما يسمى بعملية تجميل الأنف غير الجراحية. هذا الإجراء يتم من خلاله حقن حشو مؤقت، مثل جوفيديرم أو ريستيلان، في بنية أنفك. ستعمل هذه الحشوات على تسوية النتوءات أو الفتحات أو غيرها يمكن أن يستمر تأثيرها لمدة تصل إلى ستة أشهر.
العلاجات الجراحية
إذا كنت تفكر في إجراء تدخل جراحي لتصغير أنفك، فربما تكون قد سمعت عن طريقة تسمى عملية تجميل الأنف، وسوف يتشاور معك جراح التجميل بشأن الشكل الذي تريد أن يكون عليه أنفك. ثم سيتم وضعك تحت التخدير العام بينما يقوم الجراح بإزالة الغضاريف والأنسجة لإعادة بناء أنفك.
تصغير حجم الأنف
ممارسة تمارين لتصغير حجم الأنف بشكل طبيعي
يُزعم أن العديد من تمارين الوجه تساعد في تحسين مظهر الأنف. فيما يلي بعض الأمثلة على التمارين حول كيفية تصغير أنفك بدون جراحة:
يتضمن تمرين "Bunny Breathe" إغلاق فتحتي أنفك بأصابعك وأخذ نفسًا عميقًا من خلال أنفك. وهذا يمكن أن يقوي عضلات الأنف ويحسن شكله.
يتضمن تمرين "رفع الأنف" إمالة رأسك للخلف والنظر إلى السقف، ثم استخدام عضلات أنفك لرفع طرف أنفك نحو الأعلى. هذا يمكن أن يساعد في تقوية العضلات الموجودة على طرف الأنف.
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