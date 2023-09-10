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أبرز الحلول لتصغير الأنف بالتمارين الرياضية

9/10/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Youm7)

حجم الأنف هو عنصر مهم في مظهر الوجه وقد يكون له تأثير على توازنه الجمالي، وبعض الأشخاص قد يشعرون برغبة في تصغير حجم أنوفهم لأسباب متعددة، مثل الاعتقاد أنها تعزز جاذبيتهم أو تحسين تناسق الوجه، ومع ذلك يجب أن يتم التعامل مع هذه الرغبة بحذر، فقبل اتخاذ أي قرار بشأن تصغير حجم الأنف ، يجب أن يتم استشارة طبيب تجميل متخصص لتقييم الحالة بشكل فردي وتوفير المشورة المناسبة.

أيضًا، ينبغي على الأشخاص أن يتذكروا أن الجمال هو مفهوم شخصي ومتعدد الأبعاد، وأن الثقة والاحترام للنفس هما الأساس في تقبل الشكل الجسدي والتوازن العام للوجه، وفي السطور التالية نتعرف أكثر عن طرق تصغير الأنف المختلفة وفقًا لما ذكره موقع"healthline":



تصغير-الانف-الدهني
علاجات الإنترنت غير المنطقية

هناك الكثير من الشائعات على الإنترنت حول تصغير حجم أنفك. تقترح بعض المواقع أن وضع الثلج على أنفك بشكل متكرر سيجعله يتقلص. ولكن لن يحدث ذلك. ويقول البعض أن وضع معجون من مستخلص الثوم، أو معجون الأسنان، أو خل التفاح، أو مسحوق الزنجبيل، أو غيرها من المكونات المضادة للالتهابات سوف يخلصك من نتوء أنفك. ولكن هذا أيضًا لن ينجح.



العلاجات غير الجراحية

من غير المرجح أن ينجح استخدام علاج منزلي غير مثبت لتصغير أنفك. ولكن هناك طرق و استراتيجيات مكياج يمكنك تجربتها لجعل أنفك يبدو أصغر حجمًا، مثل تحديد الأنف.


استخدام البرونزر

استخدام لون برونزى أغمق من لون بشرتك بدرجتين، حددي أنفك من الجانبين.

استخدام قلم هايلايتر لرسم الخطوط العريضة لأنفك وجذب الانتباه إليه.


تصغير الأنف بالمكياج


كما يمكنك أيضًا التفكير في ما يسمى بعملية تجميل الأنف غير الجراحية. هذا الإجراء يتم من خلاله حقن حشو مؤقت، مثل جوفيديرم أو ريستيلان، في بنية أنفك. ستعمل هذه الحشوات على تسوية النتوءات أو الفتحات أو غيرها يمكن أن يستمر تأثيرها لمدة تصل إلى ستة أشهر.


العلاجات الجراحية

إذا كنت تفكر في إجراء تدخل جراحي لتصغير أنفك، فربما تكون قد سمعت عن طريقة تسمى عملية تجميل الأنف، وسوف يتشاور معك جراح التجميل بشأن الشكل الذي تريد أن يكون عليه أنفك. ثم سيتم وضعك تحت التخدير العام بينما يقوم الجراح بإزالة الغضاريف والأنسجة لإعادة بناء أنفك.


تصغير حجم الأنف


ممارسة تمارين لتصغير حجم الأنف بشكل طبيعي

يُزعم أن العديد من تمارين الوجه تساعد في تحسين مظهر الأنف. فيما يلي بعض الأمثلة على التمارين حول كيفية تصغير أنفك بدون جراحة:

يتضمن تمرين "Bunny Breathe" إغلاق فتحتي أنفك بأصابعك وأخذ نفسًا عميقًا من خلال أنفك. وهذا يمكن أن يقوي عضلات الأنف ويحسن شكله.

يتضمن تمرين "رفع الأنف" إمالة رأسك للخلف والنظر إلى السقف، ثم استخدام عضلات أنفك لرفع طرف أنفك نحو الأعلى. هذا يمكن أن يساعد في تقوية العضلات الموجودة على طرف الأنف.


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