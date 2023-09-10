يعرف أصحاب برج الجدي بشخصيتهم الحازمة، التي تجعلهم يظهرون بشخصية قاسية، على الرغم من أنهم يمتلكون القلب الحنون، إلى جانب شخصيتهم الطموحة القادرة على قيادة استثمار كبير.

ومن مشاهير برج الجدي كيت ميدلتون، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدي على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي











ومن مشاهير برج الثور الفنان الراحل توفيق الدقن، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.













ومواليد

برج الدلو

يمتلكون روحًا اجتماعية ومفعمة بالحماس، ويسعون إلى إحداث التغيير والتأثير في المجتمع. يتميزون بالأصالة وعدم الانغماس في العادات الاجتماعية التقليدية. كما أنهم يتمتعون بقدرة على التكيف والتعاون مع الآخرين بسهولة.









ومن مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية إجتماعية مرحة كما يستطيع التأقلم مع الظروف المختلفة، ودائماً ما يتقن عمله وطموح لأقصى الحدود.





يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها يتمتع بحس فكاهى لذلك فهو محبوب من الجميع، لكنه لا يستطيع تحمل المسئولية في العلاقات العاطفية، ودائماً يتردد في اتخاذ القرارات، ويتسم بالمزاجية أيضاً.





ومن مشاهير

برج الجوزاء

مورجان فريمان، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







لا تتهرب من المسئوليات الملقاة على عاتقك، وضع خطة جديدة تساعدك على إنجاز المهام المطلوبة منك في وقت قصير، وإياك أن تتكاسل مرة أخرى حتى لا تتراكم المهام عليك.





انصت لشريك حياتك جيداً ولا تتركه يتحمل المسئولية بمفرده، وتعاون معه في كل شيء بداية من تربية الأولاد حتى التعاون في حل مشاكل أطفالكما حتى تستقر حياتكما معاً.





احرص على شرب الماء أغلب اليوم، حتى تشعر بالحيوية والنشاط في الصيف، كما عليك باتباع نظام غذائى صحى خفيف يناسب ارتفاع درجة حرارة الطقس حتى تحافظ على صحتك.





يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يتحمل المسئولية سواء في منزله أو في عمله، كما عليه أن يستمر في إتقانه لعمله حتى يصل لما هو يحلم به في مجاله المهنى.





يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية كما يعشق عمله ويضع دائماً خطط لتحقيق الأفضل في مجاله المهنى كما يميل للعيش في الخيال الذى يساعده على إبتكار أفكار مميزة.





يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى والتى منها المزاجية التي تجعله شخص غامض بالنسبة لمن لا يعرفه، كما يعشق عائلته ويحرص على التقرب منهم وتحسين علاقته بهم طوال الوقت.





ومن مشاهير

برج السرطان

توم كروز، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







احلم واسعى لتحقيق هذا الحلم على أرض الواقع ولا تنصت لأى شخص يحاول التقليل من عزيمتك حتى تصل لما تحلم به وتذكر بأنك تستطيع تحقيق ماتريده بإجتهادك.





ابحث عن قلب يحتويك وينصت لك ويفهمك جيداً حتى تشعر معه بالأمان والحب الذى تحلم به طوال الوقت ولم تعثر عليه حتى الأن، حتى تعيش حياة مستقرة مليئة بالأمان كما كنت تحلم.





تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية واستبدلها بعصائر الفواكه الخالية من السكر مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، حتى تحافظ على صحتك.





يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يسعى للتفوق في عمله ويتخلص من العوائق التي تحول بينه وبين أحلامه حتى يحققها على أرض الواقع.





يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية قيادية كما يتقن عمله ويسعى طوال الوقت لتحقيق أهدافه على أرض الواقع.





ويتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور ولفت أنظار من حوله له طوال الوقت، كما يمتلك حس فكاهى مميز يجعله بمثابة طاقة إيجابية





ومن مشاهير

برج الأسد

جينيفر لوبيز ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







لا تجادل في الأشياء التي لا تعلمها حتى لا تتعرض للإحراج وأطلع على كل ماتجهله حتى تستطيع الرد على أي شخص يسألك عن معلومة في مجالك عملك.





عامل شريك حياتك بلطف وتجنب تعنيفه حتى تستقر علاقتكما مع مرور الوقت، وأحرص على شراء الهدايا له في المناسبات الخاصة به وبكما حتى تشعره بإهتمامك وحبك الدائم له.





احرص على تناول الخضروات بأنواعها المختلفة حتى تستفيد من عناصرها الغذائية، كما عليك أن تمارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط.





يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يطلع على كل ماهو جديد ومختلف في عمله، ويعمل على تطوير مهاراته حتى يتفوق على زملائه ويثبت نفسه.





يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها طموحه الذى ليس له حدود ويدفعه دائماً لتحقيق المزيد من النجاحات كما يتمتع بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع .





يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها طيبة القلب والسعى لمساعدة من يحتاج إليه طوال الوقت، والحرص على التقرب من الحبيب والميل للعيش في الخيال الذى يساعده على إبتكار أفكار جديدة لعمله.





ومن مشاهير

برج الحوت

محمود درويش ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











تعاون مع زملائك على إبتكار أفكار جديدة ومميزة حتى تساعدون في تنمية وتطوير المؤسسة التي تعملون بها، وإياك والتسرع في اتخاذ أي قرار قد تندم عليه مع مرور الوقت.







حبك لشريك حياتك بدون أفعال لا يكفى، فعليك أن تثبته بأفعالك حتى تقوى علاقتك به مع مرور الوقت، ولتحقق ذلك لا تسمح لأحد أن يتدخل بينكما حتى لا تخسره.









لا تستغرق في الأفكار السلبية لفترة طويلة حتى لا تسوء حالتك النفسية بل عليك بممارسة التمارين الرياضية والنظر للحياة بنظرة إيجابية تجعلك تشعر بالتفاؤل.









يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يستمتع بوقته ولا يدع أي شخص أن يعكر صفو حياته، ويعمل بجد ويجتهد طوال الوقت.









ومن مشاهير برج العقرب الموسيقار عمر خيرت، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي











مولود

برج الميزان

معروف بطيبة قلبه فهو حنون على غيره يعطى بلا ثمن إلى جانب انه متوازن في قراراته وتصرفاته، رومانسي هادئ مفكر .

مواليد برج الميزان، منهم فنانين ومشاهير كُثر، كونه يحب التفكير البحث والقراءة المتنوعة، كما أنه محب للموسيقى والفنون المختلفة.

ومن مشاهير برج الميزان محمد منير ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







هناك بعض من التغييرات الكثيرة التي ستحدث لك اليوم فى عملك، ستتحسن طريقة تعاملك مع مديرك بعض فترة سابقة .

حاول أن تقدم هدية ثمينة لشريك حياتك اليوم تتقرب له من خلالها وتشعره بمكانته لديك، حاول أن تكون الأجواء رومانسية وهادئة لعودة الحب بينكم مرة أخرى



الصداع يزيد هذه الفترة بشكل ملفت، حاول الذهاب إلى الطبيب لتعرف ما أسبابه حاول أن تناول الماء والعصائر الطبيعية بشكل مستمر ولا تنسي ممارسة الرياضة وخاصة المشي يساعدك على التركيز والتفكير الجيد.





عدد من الضيوف يأتون فى زيارة مفاجأة لك، حاول استقبالهم بشكل جيد، الوضع الآن جيد لكى تقابل أصدقائك وتقضى يومًا ترفيهيًا بعيدًا عن العمل.





مواليد

برج القوس

مثاليون في المرح والاحتفالات العائلية وتغير المزاح العائلي نظرًا لروحهم الخفيفة وحبهم للضحك، أناس محبون للسفر والرحلات والاستكشاف والمغامرات.





مولود برج القوس عاقل جدًا لا يحب المشاكسات ولا الخلافات سواء الاجتماعية أو المهنية، ومع ذلك تجد صاحب برج القوس

يخطط جيدًا لمستقبله، لديه القدرة على تحقيق أهدافه وأحلامه.





من مشاهير برج القوس هانى شاكر ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ربما تشعر

في الفترة الأخيرة بالتقصير من جانب العمل نظرًا لأحداث خارجة عن إرادتك، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذا سيمر بهدوء، لا تحاول تأنيب نفسك واجتهد، كما أن أوضاعك المهنية بشكل عام مستقرة

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا هذه الفترة خصوصًا أنكما حريصان على التواصل مع بعضكما بطريقة أكثر ذكاءً، كذلك يجب أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بكما، حتى لا تتعرض علاقتكما لأى أزمة.





للأسف أوضاعك الصحية غير مستقرة، حاول التواصل مع طبيبك فى أسرع وقت ممكن، حتى لا تشعر بأى احباط، كذلك عليك أن تكون أكثر هدوءً لأن العصبية تؤثر على صحتك سلبًا





هناك بعض التغيرات البسيطة التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، كما أن الأوضاع المادية الخاصة بك ستتحسن كثيراً، كما أنك ستشعر أكثر بالراحة والطمأنينة













مولود

برج العذراء

طيب القلب يحب مساعدة الأخرين، صاحب شخصية قوية وقرار صائب يأتي بعد تفكير عميق، لذلك يعتمد عليه الأخرين في الأحداث الهامة .

أصحاب برج العذراء متفوقون في العمل، تركيزهم المستمر يجعلهم أصحاب مقامات ومسئوليات في مؤسساتهم، إلى أنهم محبوبين ممن حولهم .





ومن مشاهير برج العذراء عبلة كامل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

هناك هدف مهم تسعى لتحقيقه، لذلك تبذل الكثير من الجهد والوقت حتى تصل إليه، حاول قدر الإمكان أن لا تفقد هدفك من أجل بعض تفاهات ومناوشات في العمل .





حاول أن تهتم بالحبيب فهو يستحق الكثير منك، فعلاقتك به هذه الفترة قد توترت، حاول أن تكون على قدر المسئولية اسعى لإرضائه

صحتك غير جيدة على الإطلاق، حاول أن تكون مهتم بها أكثر من ذلك، ولا تدع الأجواء المُحيطة بك تؤثر عليك أكثر من ذلك.

يتوقع لك علماء الأبراج كثير من الإنجازات الفترة الحالية والمستقبلية، حاول ألا تسير وراء الدسائس فأنت تعرف طريقك جيدا وتعرف كيف تصل إليه.









مولود

برج الحمل ، يملك قلبًا أبيض لا يحمل بغضًا لأحد، يحاول أن يصلح بين الجميع لدرجة أنه يمكن أن ينسي إرضاء نفسه، شجاع قوى ذكى.

مولود برج الحمل، إنسان واثق من نفسه، لديه إحساس بالأخرين مواقفه الكثيرة تدل على اخلاصه للمحطين به، صادق هادئ مثقف.

من مشاهير برج الحمل الفنان وليد توفيق، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.



















بعض من التوتر والقلق بينك وبين زملاءك داخل مؤسستك، عليك أن تحتوى الموقف، وتمتص غضب من حولك، وحاول الاعتذار إذا لزم الأمر





الحب هو الأساس في حياتك، لأنك إنسان حساس مشاعرك رقيقة تتأثر بالكلمة الطيبة التي تدفعك للأمام، فالجانب العاطفى هام للغاية في حياتك، لذلك احرص على شريك حياتك، وامنحه اهتمام أكثر.

صحتك يجب أن تكون على رأس أولوياتك واهتماماتك، فإن شعرت أنها فى تدهور مستمر، عليك العمل على تحسينها.

فكر في نفسك واعطيها الأولوية، فلا تهتم بالآخرين على نفسك بشكل مبالغ فيه، هذا قد يصيبك بالإجهاد فى العلاقات المختلفة.