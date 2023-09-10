يستخدم جل الصبار في علاج العديد من الأمراض الجلدية، كما يعمل على تقليل تصبغ الجلد، حيث يحتوى على الألويسين وهو العنصر النشط في الصبار ولديه القدرة على منع زيادة إنتاج الميلانين وفرط تصبغ الجلد، ولهذا ينصح بوضع جل الصبار على المنطقة المصابة مباشرة والانتظار لعدة دقائق ثم غسل الجلد بالماء.





يساعد الشاي الأخضر على تفتيح البشرة ووجدت إحدى الدراسات، أن الشاي الأخضر فعال أيضًا في منع احمرار الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، لذلك ينصح بإدخاله ضمن المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، مثل تحضير بعض أوراق الشاي الأخضر وإضافة 3 ملاعق صغيرة من الحليب في وعاء، ثم إضافة نصف ملعقة صغيرة من الشوفان وترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يصبح الشوفان لين، ثم يهرس بالأصابع ويوضع على الوجه برفق ويترك القناع لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه.

يساعد الكركم أيضاً في علاج تصبغ الجلد، من خلال خلط كميات صغيرة من الكركم والعسل والزبادي اليوناني ووضعه على الوجه، وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء.





يعتبر الرمان من الفواكه التي تساعد في علاج فرط التصبغ، وذلك من خلال طحن القليل من بذور الرمان واستخدامه كقناع للتقشير، مع التدليك بلطف لأنه قد يؤدي إلى تهيج الجلد، وبدلاً من ذلك يمكن استخدام زيت قشر الرمان ولكن يجب وضعه بعد تنظيف الوجه .