وصفات طبيعية لعلاج تصبغ الجلد بخطوات سهلة.. من جل الصبار للرمان
التاريخ
9/10/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) تعانى الكثير من النساء من مشكلة فرط تصبغ الوجه لأسباب كثيرة منها التعرض لأشعة الشمس، وعوامل وراثية وتغيرات هرمونية وأثار جانبية لبعض الأدوية وغيرها من الأسباب التي يجب معرفتها ومعالجتها ويمكن تفتيح البشرة من خلال اتباع وصفات طبيعية لعلاج تصبغ الجلد، والتي تعتمد على اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " بولد سكاي". وصفات طبيعية لعلاج تصبغ الجلد
وصفة جل الصبار لعلاج تصبغ الجلد
يستخدم جل الصبار في علاج العديد من الأمراض الجلدية، كما يعمل على تقليل تصبغ الجلد، حيث يحتوى على الألويسين وهو العنصر النشط في الصبار ولديه القدرة على منع زيادة إنتاج الميلانين وفرط تصبغ الجلد، ولهذا ينصح بوضع جل الصبار على المنطقة المصابة مباشرة والانتظار لعدة دقائق ثم غسل الجلد بالماء.
طرق طبيعية لعلاج تصبغ الجلد بخطوات سهلة
وصفة الشاي الأخضر لعلاج تصبغ الجلد
يساعد الشاي الأخضر على تفتيح البشرة ووجدت إحدى الدراسات، أن الشاي الأخضر فعال أيضًا في منع احمرار الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، لذلك ينصح بإدخاله ضمن المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، مثل تحضير بعض أوراق الشاي الأخضر وإضافة 3 ملاعق صغيرة من الحليب في وعاء، ثم إضافة نصف ملعقة صغيرة من الشوفان وترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يصبح الشوفان لين، ثم يهرس بالأصابع ويوضع على الوجه برفق ويترك القناع لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه.
وصفات طبيعية لعلاج تصبغ الجلد بخطوات سهلة وصفة الكركم لعلاج تصبغ الجلد
يساعد الكركم أيضاً في علاج تصبغ الجلد، من خلال خلط كميات صغيرة من الكركم والعسل والزبادي اليوناني ووضعه على الوجه، وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء.
وصفات لعلاج تصبغ الجلد بخطوات سهلة
وصفة الرمان لعلاج تصبغ الجلد
يعتبر الرمان من الفواكه التي تساعد في علاج فرط التصبغ، وذلك من خلال طحن القليل من بذور الرمان واستخدامه كقناع للتقشير، مع التدليك بلطف لأنه قد يؤدي إلى تهيج الجلد، وبدلاً من ذلك يمكن استخدام زيت قشر الرمان ولكن يجب وضعه بعد تنظيف الوجه .
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