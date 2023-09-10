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وصفات طبيعية لعلاج تصبغ الجلد بخطوات سهلة.. من جل الصبار للرمان

9/10/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) تعانى الكثير من النساء من مشكلة فرط تصبغ الوجه لأسباب كثيرة منها التعرض لأشعة الشمس، وعوامل وراثية وتغيرات هرمونية وأثار جانبية لبعض الأدوية وغيرها من الأسباب التي يجب معرفتها ومعالجتها ويمكن تفتيح البشرة من خلال اتباع وصفات طبيعية لعلاج تصبغ الجلد، والتي تعتمد على اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " بولد سكاي".

وصفات طبيعية لعلاج تصبغ الجلد

وصفة جل الصبار لعلاج تصبغ الجلد

يستخدم جل الصبار في علاج العديد من الأمراض الجلدية، كما يعمل على تقليل تصبغ الجلد، حيث يحتوى على الألويسين وهو العنصر النشط في الصبار ولديه القدرة على منع زيادة إنتاج الميلانين وفرط تصبغ الجلد، ولهذا ينصح بوضع جل الصبار على المنطقة المصابة مباشرة والانتظار لعدة دقائق ثم غسل الجلد بالماء.


طرق طبيعية لعلاج تصبغ الجلد بخطوات سهلة


وصفة الشاي الأخضر لعلاج تصبغ الجلد

يساعد الشاي الأخضر على تفتيح البشرة ووجدت إحدى الدراسات، أن الشاي الأخضر فعال أيضًا في منع احمرار الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، لذلك ينصح بإدخاله ضمن المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، مثل تحضير بعض أوراق الشاي الأخضر وإضافة 3 ملاعق صغيرة من الحليب في وعاء، ثم إضافة نصف ملعقة صغيرة من الشوفان وترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يصبح الشوفان لين، ثم يهرس بالأصابع ويوضع على الوجه برفق ويترك القناع لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه.


وصفات طبيعية لعلاج تصبغ الجلد بخطوات سهلة وصفة الكركم لعلاج تصبغ الجلد

يساعد الكركم أيضاً في علاج تصبغ الجلد، من خلال خلط كميات صغيرة من الكركم والعسل والزبادي اليوناني ووضعه على الوجه، وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء.


وصفات لعلاج تصبغ الجلد بخطوات سهلة


وصفة الرمان لعلاج تصبغ الجلد

يعتبر الرمان من الفواكه التي تساعد في علاج فرط التصبغ، وذلك من خلال طحن القليل من بذور الرمان واستخدامه كقناع للتقشير، مع التدليك بلطف لأنه قد يؤدي إلى تهيج الجلد، وبدلاً من ذلك يمكن استخدام زيت قشر الرمان ولكن يجب وضعه بعد تنظيف الوجه .


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