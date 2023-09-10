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3 خطوات سهلة للحصول على قدمين ناعمتين كالحرير

9/10/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) العناية بالقدمين هي جانب مهم من الاهتمام بالصحة والجمال الشخصي، فالحصول على قدمين ناعمتين يعزز الشعور بالراحة والثقة بالنفس، ويساعد في الحفاظ على صحة القدمين، وتوجد بعض النصائح التي يمكن القيام بها للحصول على قدم ناعمة ، مع العناية بالبشرة ، ولمعرفة تلك النصائح يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "shumanpodiatry".



الكعب


كيفية الحصول على قدم ناعمة: التقشير بشكل منتظم:

يجب التقشير بشكل منتظم وكخطوة أولى هي استخدام مزيل صلب وكاشط للتخلص من أي جلد ميت، ويعتبر حجر الخفاف حل أمثل وكلاسيكى للبشرة الخشنة والجافة للتخلص من أي طبقة خشنة، ويجب التأكد عند استخدام حجر خفاف أو أي أداة أخرى أن يتم استخدامه عدة مرات في الأسبوع، ولهذا يجب الاهتمام بشكل دورى لأن الخشونة قد تتراكم بشكل سريع.


كعب

نقع القدم لتنعيمها:

قد يكون في القدم خشونة بشكل سميك فيمكن عندها تقع القدم في الماء الدافئ والصابون، مما يجعل القدم ناعمة وأى جلد ميت يتفكك بسهولة شديدة، يمكن إضافة أملاح الأستحمام المتخصصة للقدم، مع استخدام حجر الخفاف والقدم لا تزال رطبة ليتم التخلص بسهولة من أى جلد ميت.

وضع الفازلين:

يوجد طريقة مجربة بشكل لا يصدق، وهي استخدام الفازلين، الذى يزيد من نعومة القدم بشكل كبير، ويمكن وضع الفازلين على القدم في المساء عند النوم مع ارتداء جوارب مناسبة، وفى الصباح ستكون النتيجة مبهرة، وتجعل القدم أكثر من رائعة، للحصول على الكثير من الرطوبة والنعومة مع الاهتمام بها مع محاولة ترطيب القدم طوال الوقت حتى لا يتكون جلد ميت أو خشونة مرة أخرى، لأن بعض التشققات قد تشعر القدم بالكثير من الألم.



قدم

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