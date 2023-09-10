3 خطوات سهلة للحصول على قدمين ناعمتين كالحرير
التاريخ
9/10/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) العناية بالقدمين هي جانب مهم من الاهتمام بالصحة والجمال الشخصي، فالحصول على قدمين ناعمتين يعزز الشعور بالراحة والثقة بالنفس، ويساعد في الحفاظ على صحة القدمين، وتوجد بعض النصائح التي يمكن القيام بها للحصول على قدم ناعمة ، مع العناية بالبشرة ، ولمعرفة تلك النصائح يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "shumanpodiatry".
الكعب
كيفية الحصول على قدم ناعمة: التقشير بشكل منتظم:
يجب التقشير بشكل منتظم وكخطوة أولى هي استخدام مزيل صلب وكاشط للتخلص من أي جلد ميت، ويعتبر حجر الخفاف حل أمثل وكلاسيكى للبشرة الخشنة والجافة للتخلص من أي طبقة خشنة، ويجب التأكد عند استخدام حجر خفاف أو أي أداة أخرى أن يتم استخدامه عدة مرات في الأسبوع، ولهذا يجب الاهتمام بشكل دورى لأن الخشونة قد تتراكم بشكل سريع.
نقع القدم لتنعيمها:
كعب
قد يكون في القدم خشونة بشكل سميك فيمكن عندها تقع القدم في الماء الدافئ والصابون، مما يجعل القدم ناعمة وأى جلد ميت يتفكك بسهولة شديدة، يمكن إضافة أملاح الأستحمام المتخصصة للقدم، مع استخدام حجر الخفاف والقدم لا تزال رطبة ليتم التخلص بسهولة من أى جلد ميت. وضع الفازلين:
يوجد طريقة مجربة بشكل لا يصدق، وهي استخدام الفازلين، الذى يزيد من نعومة القدم بشكل كبير، ويمكن وضع الفازلين على القدم في المساء عند النوم مع ارتداء جوارب مناسبة، وفى الصباح ستكون النتيجة مبهرة، وتجعل القدم أكثر من رائعة، للحصول على الكثير من الرطوبة والنعومة مع الاهتمام بها مع محاولة ترطيب القدم طوال الوقت حتى لا يتكون جلد ميت أو خشونة مرة أخرى، لأن بعض التشققات قد تشعر القدم بالكثير من الألم.
قدم
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