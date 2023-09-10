



الشاي الأخضر هو مستخلص عشبي يأتي من أوراق وبراعم نبات الشاي كاميليا سينينسيس. مكوناته النشطة هي مادة البوليفينول، التي لها تأثير قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ومضاد للشيخوخة على الجلد.





من أهم فوائد الشاي الأخضر أنه يهدئ البشرة

ويحميها من الأضرار التأكسدية، ويقلل من علامات الشيخوخة.



ويحتوي الشاي الأخضر على مجموعة من العناصر الجيدة مثل فيتامين ج: لتعزيز عمل مضادات الأكسدة، وحمض الهيالورونيك: لترطيب إضافي للبشرة، والكافيين: يعمل العجائب على العيون المنتفخة والهالات السوداء، وحمض الساليسيليك: للتحكم في الدهون وتقشير خلايا الجلد الميتة.











يحتوي الورد على مجموعة متنوعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن، كما أن زيته رائع لعلاج البشرة الجافة. المنتجات المصنوعة من زيت بذور الورد مليئة بالخصائص المضادة للشيخوخة، بالإضافة إلى الفيتامينات A وC

وE، والتي تساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يتمتع الورد أيضًا بخصائص قابضة، مما يجعله رائعًا للبشرة الدهنية، وليس من قبيل الصدفة أن ماء الورد كان ولا يزال أحد أكثر مستحضرات الوجه الطبيعية فعالية.

الوقاية من الشيخوخة المبكرة

مرطب طبيعي

يلطف الاحمرار

يعزز إنتاج الكولاجين









تحتوي أوراق نبات الصبار على مادة تشبه الهلام وتحتوي على مركبات مختلفة صديقة للبشرة، مثل المعادن والفيتامينات والبروتينات. تحتوي هذه العناصر الغذائية على خصائص مرطبة ومهدئة وتنعيم ومضادة للالتهابات.





يساعد على ترطيب البشرة

يساعد على تهدئة حروق الشمس

يعزز التئام الجروح

يحارب شيخوخة الجلد

يقلل من العدوى وحب الشباب

ينعم عيوب الوجه





تم استخدام البابونج منذ القدم في منتجات العناية بالبشرة والشعر لقدرته على تهدئة البشرة وتهدئتها، بالإضافة إلى تقليل الاحمرار والعيوب وعلامات الشيخوخة.





يخفف الاحمرار

يهدئ البشرة الحساسة

يخفف الالتهاب

يقلل من علامات الشيخوخة



