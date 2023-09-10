البابونج والورد.. أعشاب ابحثى عنها أثناء شراء مستحضرات التجميل
التاريخ
9/10/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) الجميع يريد بشرة مثالية بطريقة طبيعية، لذلك استخدمت الأعشاب في مستحضرات التجميل منذ القدم،
وقد بدأت صناعة التجميل في التركيز بشكل خاص على استخدام المكونات الطبيعية، والعديد من منتجات العناية الشخصية في الوقت الحاضر تحتوي على مكونات نباتية،
وفي السطور التالية نتعرف على أهم الأعشاب الطبيعة التي أثبتت أهميتها في صناعة مستحضرات التجميل، هذا وفقًا لموقع "بولد سكاي الهندي".
مستحضرات تجميل
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر هو مستخلص عشبي يأتي من أوراق وبراعم نبات الشاي كاميليا سينينسيس. مكوناته النشطة هي مادة البوليفينول، التي لها تأثير قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ومضاد للشيخوخة على الجلد.
الشاى الأخضر
الفوائد الرئيسية
من أهم فوائد الشاي الأخضر أنه يهدئ البشرة
ويحميها من الأضرار التأكسدية، ويقلل من علامات الشيخوخة.
ويحتوي الشاي الأخضر على مجموعة من العناصر الجيدة مثل فيتامين ج: لتعزيز عمل مضادات الأكسدة، وحمض الهيالورونيك: لترطيب إضافي للبشرة، والكافيين: يعمل العجائب على العيون المنتفخة والهالات السوداء، وحمض الساليسيليك: للتحكم في الدهون وتقشير خلايا الجلد الميتة.
الورد
2. الورد
يحتوي الورد على مجموعة متنوعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن، كما أن زيته رائع لعلاج البشرة الجافة. المنتجات المصنوعة من زيت بذور الورد مليئة بالخصائص المضادة للشيخوخة، بالإضافة إلى الفيتامينات A وC
وE، والتي تساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.
يتمتع الورد أيضًا بخصائص قابضة، مما يجعله رائعًا للبشرة الدهنية، وليس من قبيل الصدفة أن ماء الورد كان ولا يزال أحد أكثر مستحضرات الوجه الطبيعية فعالية. الفوائد الرئيسية:
الوقاية من الشيخوخة المبكرة
مرطب طبيعي
يلطف الاحمرار
يعزز إنتاج الكولاجين
الصبار
3. الصبار
تحتوي أوراق نبات الصبار على مادة تشبه الهلام وتحتوي على مركبات مختلفة صديقة للبشرة، مثل المعادن والفيتامينات والبروتينات. تحتوي هذه العناصر الغذائية على خصائص مرطبة ومهدئة وتنعيم ومضادة للالتهابات.
الفوائد الرئيسية:
يساعد على ترطيب البشرة
يساعد على تهدئة حروق الشمس
يعزز التئام الجروح
يحارب شيخوخة الجلد
يقلل من العدوى وحب الشباب
ينعم عيوب الوجه
البابونينيج
4. البابونج
تم استخدام البابونج منذ القدم في منتجات العناية بالبشرة والشعر لقدرته على تهدئة البشرة وتهدئتها، بالإضافة إلى تقليل الاحمرار والعيوب وعلامات الشيخوخة.
الفوائد الرئيسية:
يخفف الاحمرار
يهدئ البشرة الحساسة
يخفف الالتهاب
يقلل من علامات الشيخوخة
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