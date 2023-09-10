كل ما تريد معرفته عن التنوع البيولوجى على كوكب الأرض

يعتمد البشر في بقائهم على كوكب الأرض على الأنواع الحية الأخرى التي تعيش معهم في النظام البيئي. فالأسماك تتيح 20% من البروتين الحيواني لنحو ثلاثة مليارات نسمة.



كما تتيح النباتات أكثر من 80% من النظام الغذائي البشري بحسب بي بي سي ،

ويعتمد ما يقرب من 80% من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية على الأدوية النباتية التقليدية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وبما أن النظام البيئي عبارة عن حلقة متصلة يعتمد فيها كل كائن حي على الآخر، فإن انقراض أحد الأنواع يهدد الحلقة بأكملها. فعلى سبيل المثال، يعتبر العشب طعام الماشية التي تترك مخلفات بعد ذلك يمكن استخدامها كسماد يغذي التربة وينمو العشب من جديد.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن انقراض الأنواع الحية الآن أسرع بمئات المرات عن متوسط انقراضها خلال 10 ملايين سنة مضت. ويوجد حاليا نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض على سطح الأرض.

للتعامل مع الأزمة، حددت الأمم المتحدة 22 مايو من كل عام كيوم عالمي للتنوع البيولوجي، وذلك لتسليط الضوء أكثر على ما تعانيه الأنواع الحية التي تعيش معنا وإيجاد طرق لحمايتها من الانقراض.

من أبرز أسباب انقراض الكائنات الحية، الزحف العمراني على المساحات الخضراء وقطع أشجار الغابات التي تعد بيئة متكاملة تحتضن مئات الكائنات الحية. فيجب التفكير في مصير هذه الكائنات قبل بناء منازلنا في مناطقها.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن تغير المناخ سبب رئيسي آخر لانقراض العديد من الحشرات الدقيقة والفطريات التي تحتاج لدرجة حرارة معينة للنجاة.

يمكننا مساعدة التنوع البيولوجي بتقليل بصمتنا الكربونية والتلوث الناتج عن أنشطتنا اليومية أو بسلوك بسيط كعدم قطف زهرة متفتحة أثناء سيرنا في الطريق.