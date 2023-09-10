Monday, 11 September 2023 08:04 GMT

كل ما تريد معرفته عن التنوع البيولوجى على كوكب الأرض

9/10/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) يستخدم مصطلح التنوع البيولوج لوصف التنوع الهائل في أشكال الحياة على الأرض من نباتات وحيوانات وكائنات حية دقيقة باعتبارها جزءًا من النظام البيئي، وقدر العلماء وجود نحو 9 ملايين نوع من النباتات والحيوانات على الأرض وتواجه العديد من هذه الأنواع خطر الانقراض بسبب الأنشطة البشرية.

سلحفاة بحرية تسبح وشعاب مرجانية مبيضة

يعتمد البشر في بقائهم على كوكب الأرض على الأنواع الحية الأخرى التي تعيش معهم في النظام البيئي. فالأسماك تتيح 20% من البروتين الحيواني لنحو ثلاثة مليارات نسمة.


كما تتيح النباتات أكثر من 80% من النظام الغذائي البشري بحسب بي بي سي ،
ويعتمد ما يقرب من 80% من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية على الأدوية النباتية التقليدية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وبما أن النظام البيئي عبارة عن حلقة متصلة يعتمد فيها كل كائن حي على الآخر، فإن انقراض أحد الأنواع يهدد الحلقة بأكملها. فعلى سبيل المثال، يعتبر العشب طعام الماشية التي تترك مخلفات بعد ذلك يمكن استخدامها كسماد يغذي التربة وينمو العشب من جديد.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن انقراض الأنواع الحية الآن أسرع بمئات المرات عن متوسط انقراضها خلال 10 ملايين سنة مضت. ويوجد حاليا نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض على سطح الأرض.

للتعامل مع الأزمة، حددت الأمم المتحدة 22 مايو من كل عام كيوم عالمي للتنوع البيولوجي، وذلك لتسليط الضوء أكثر على ما تعانيه الأنواع الحية التي تعيش معنا وإيجاد طرق لحمايتها من الانقراض.

ما الذي يمكننا القيام به؟

من أبرز أسباب انقراض الكائنات الحية، الزحف العمراني على المساحات الخضراء وقطع أشجار الغابات التي تعد بيئة متكاملة تحتضن مئات الكائنات الحية. فيجب التفكير في مصير هذه الكائنات قبل بناء منازلنا في مناطقها.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن تغير المناخ سبب رئيسي آخر لانقراض العديد من الحشرات الدقيقة والفطريات التي تحتاج لدرجة حرارة معينة للنجاة.

يمكننا مساعدة التنوع البيولوجي بتقليل بصمتنا الكربونية والتلوث الناتج عن أنشطتنا اليومية أو بسلوك بسيط كعدم قطف زهرة متفتحة أثناء سيرنا في الطريق.


MENAFN10092023000132011024ID1107042346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث