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تعرف على حجم المخزون التجارى النفطى فى دول أوروبا

9/10/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك" ، أن المخزون التجاري النفطي في دول أوروبا انخفض بحوالي 17 مليون برميل بالمقارنة مع الربع السابق ليستقر عند حوالي 947 مليون برميل منها 354 مليون برميل من النفط الخام و 593 مليون برميل من المنتجات النفطية، مرتفعاً بمقدار 36 مليون برميل على أساس سنوي.



وأضاف التقرير، أن هذا الانخفاض بشكل رئيسي يرتكز في مخزونات المنتجات النفطية، تزامناً مع بدء حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً والذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من شهر فبراير 2023







وأشار التقرير إلى ارتفاع المخزون التجاري النفطي في دول آسيا/ المحيط الهادئ خلال الربع الثاني من عام 2023 بحوالي 17 مليون برميل بالمقارنة مع الربع السابق ليستقر عند 367 مليون برميل (منها 138 مليون برميل من النفط الخام و 229 مليون برميل من المنتجات وهو مستوى مرتفع بمقدار 50 مليون برميل بالمقارنة مع مستويات الربع المماثل من العام الماضي.



جدير بالذكر أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط الأعوام الخمسة السابقة، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول مجموعة أوبك + لتحقيق توازن واستقرار أسواق النفط العالمية. وتجدر الإشارة إلى استمرار انخفاض مستوى تلك المخزونات عن متوسط الأعوام الخمسة السابقة 2018-2022 خلال الربع الثاني من عام 2023 ، حيث بلغ هذا الانخفاض حوالي 74 مليون برميل خلال شهر أبريل 2023 وحوالي 101 مليون برميل خلال شهر مايو.











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