أسعار الأسماك اليوم.. البلطى الأسوانى بين 20 و60 جنيها والفيليه البلطى بـ 40
التاريخ
9/10/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7)
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أسعار الأسماك
فى الأسواق، اليوم، الاثنين، استقرارا، حيث بلغ سعر البرانيس الإسكندرانى من 62 إلى 102 جنيه، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة الخليجى فقد بلغت 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 170 إلى 265 جنيها، والسبيط من 140 إلى 280 جنيها.
كما تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 68 جنيهًا و78 جنيها للكيلو، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 65 و67 جنيها والبلطى الأسوانى ما بين 20 و60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 70 إلى 110 جنيهات، والبورى 60 إلى 70 جنيها، بحسب شعبة الأسماك.
وتراوح سعر الجمبرى الجامبو ما بين 380 و480 جنيها، والجمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 270 و370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 ما بين 180 و300 جنيه، والجمبرى مقاس 3 ما بين 80 و170 جنيها، وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، والقراميط من 20 إلى 40 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 65 إلى 95 جنيها.
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