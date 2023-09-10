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تحولات الثقافة فى مصر.. صبحى موسى يرصد ما حدث منذ عهد محمد علي

9/10/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) صدر عن داري "النسيم" و"بيت الحكمة" للكاتب والروائي المصري صبحي موسى كتاب "تحولات الثقافة في مصر"، والذي يرصد التحولات التي شهدتها الثقافة المصرية منذ عهد محمد علي حتى وقتنا الراهن.



يقدم الكتاب ما يمكن تسميته بخطة ثقافة جديدة للتعامل مع المستجدات التي طرأت على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، داعيا إلى إنشاء مجموعة ثقافية يمكنها أن تقوم على بناء عقل مصري جديد يتوافق مع هذه المتغيرات، هذه المجموعة تتكون من وزارات الثقافة والتعليم والإعلام بالإضافة الى الازهر والكنيسة المصرية. وحدد الكتاب معالم الخطة التي ينبغي العمل عليها، والأهداف التي يجب التعامل معها.



وقدم موسى في كتابه تحليلا لمجريات الفعل الثقافي والخطط الحكومية التي صاحبت مسيرته منذ بداية الدولة الحديثة في مصر حتى وقتنا الراهن، ذاهبا إلى أنه في العصر الملكي كانت قبضة الدولة على الثقافة أكثر مرونة، أن وزارة المعارف كانت تضم كل ما هو مسئول عن بناء العقل والوعي المصري، لكن بعد ثورة يوليو انتهى هذا المسمى ونشات وزارات الإرشاد القومي، والثقافة، والتربية والتعليم الذي انفصلت العديد المؤسسات عنه وانضمت إلى الإعلام والثقافة.





تحولات الثقافة في مصر








وذهب موسى في كتابه إلى أن الدولة في الحقبة الناصرية أولت الثقافة اهتماما كبيرا، وكان وزير الثقافة بمثابة رئيس المجموعة الثقافية التي عادة ما ضمت الإعلام والسياحة والثقافة والتعليم، وأطلق موسى على خطة الدولة الثقافية في هذه المرحلة "خطة ثروت عكاشة"، نظرا لما قام به من نهضة ثقافية تمثلت في نقل الثقافة الى النجوع والقرى، لكن إشكالية هذه الخطة أنها ربطت بين الخدمة الثقافية التي تقدمها الدولة والولاء للنظام الحاكم.



أما في عصر السادات فلم تكن هناك خطة واضحة، على النقيض كانت هناك ريبة بين السادات والمثقفين، وهو عرف بعصر الطيور المهاجرة. وظل الأمر على هذا النحو حتى مجئ فاروق حسني في نهاية الثمانينيات، والذي طرح خطة جديدة تتوافق مع رغبة النظام في الإنهاء على القوة التي يمثلها المثقف، فأقدم على مجموعة من المشروعات الثقافية العملاقة، لكنها جميعا قامت على سحب الثقافة والمثقفين من الشارع إلى داخل الجدران الرخامية، ما عزل المثقف عن الشارع الذي ترك نهبا للتيارات الدينية، فكان طبيعيا أن تصل إلى الحكم بمجرد سقوط مبارك عنه، بينما ظل المثقف وحيدا غير قادر على التأثير فيمن حوله، وذلك في ظل متغيرات عظيمة من بينها: ثورة الهامش على المتن التي تقيمها بلدان الخليج على المركز المصري، فضلا عن ثورة الاتصالات التي هيمنت على العالم، وباتت تفرض قيما غريبة على المجتمعات العربية، وتسعى لعولمة نماذج وأفكار لا تتفق مع الطبيعة المصرية، مما يستوجب وضع خطة ثقافية تشارك فيها كافة المؤسسات المعنية ببناء العقل والوعي المصري لمواجهة هذه التحديات، وبناء منظومة القيم بما يتوافق مع الطروحات الحديثة ويحافظ على الثوابت الأساسية للإنسان المصري.







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