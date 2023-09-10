Monday, 11 September 2023 08:03 GMT

خالد دومة يكتب: فقر الأغنياء

9/10/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) إنك لا تتعجب أكثر مما تتعجب إلا من هؤلاء الذين يقطعون أنفاسهم, لهثا وراء المال، فلا يتركون طريق، ولا سبيلا إلا سلكوه، بحثا وتنقيا عن زيادة ثرواتهم، وهم يملكون الملايين، من الأموال والأراضي والعقارات، فلا يطوفون إلا حولها، يتعبدون في محرابها، ويقيمون حياتهم في إطارها، فلا حركة ولا خطوة، إلا أن يكون لها نصيب من المصلحة، وما عدا ذلك فهو الجمود والكمون التام حتى حين، حتى في عبادتهم يذهب أحدهم للصلاة، لا حبا، ولا طمأنينة، إنما هو رصيد، ليسترده يوم القيامة أضعاف مضاعفة، فلا تجود يده بجنيه، إلا لأنه يعلم أن الله سوف ينميه له، ويهبه له مئات الجنيهات، ولولا ذلك لما قدمت يديه صدقة، ولا أمتدت بمال، لا يعرف قلبه الرحمة الإنسانية، ولا العطف على بني الإنسان، إنما هي المصلحة، أينما كانت يدور في فلكها، ويسبح بحمدها، ويخاصم ويصالح، ويقوم ويقعد، ويداهن وينافق من أجلها، علمت أحدهم وأختلط به، ولم أرى له قلبا، قد طمسه حب المال، وطغى على كل جارحة فيه، فلم يترك له عقلا ولا قلب، وإنما يستمد مكانته من ماله، فهو رجل مطموس البصيرة، لا يقدم له فروض الولاء، والطاعة, إلا منافق من عبيد المال من أمثاله, فيلتفون حوله, ويعظمونه ويبجلونه, لعله يعطيهم، من المال نظير ما يهبونه من كلام كاذب، فأمثال هؤلاء الناس من الأغنياء هم أشد الناس فقرا في فضائل النفوس، وفي الصفا الإنسانية، التي تعلو بالإنسان, فنصيبهم من الرحمة والصدق والأمانة ضئيل للغاية, فلا رحمة تحملها صدورهم الجرداء, ولا صدق على ألسنتهم الجوفاء، ولا أمانة ولا ضمير، هم أغنياء مال، فقراء من مقومات الحياة والنفوس، لا تسمع سوى صدى كلمات، تتردد على ذواتهم المخدوعة، وكأن الله أنتزع منهم، بقدر ما أعطىـ ما يتمنونه ويلهثون وراءه، أنتزع من نفوسهم الحب والرحمة والشعور، فلا مجال لمقارنة المال، بالشعور والعقل والقلب والبصيرة، فقد حرمهم الله من الرؤية، فلا يرون إلا كل ما خسيس، عيونهم مثبتة على القبح، فلا جمال، القبح الصادر من ذواتهم ودواخلهم، ويفوح برائحته العفنةـ ما مات في بطونهم.











MENAFN10092023000132011024ID1107042340

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث