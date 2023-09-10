فعاليات اليوم.. سيرة القاهرة بمركز سينما الحضارة والنوالة في ورشة الزيتون
التاريخ
9/10/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
تحت عنوان «الجبانات من المنظور البصري والتراثي» يستضيف مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ندوة للباحث حسن حافظ بالتعاون مع مبادرة «سيرة القاهرة»، تتناول الندوة تاريخ جبانات القاهرة وأهم المعالم الفنية والجمالية التي تحويها القرافة مثل عمائر القرن التاسع عشر وشواهد القبور التي تتمتع بخطوط كتابية من مختلف العصور، كما ترصد ذكر القرافة في مصادر التاريخ وأشهر من دفنوا بها منذ عام 1400 وحتى القرن التاسع عشر، تقام الندوة في السابعة مساء.
تنظم ورشة الزيتون الأدبية، ندوة وأمسية لمناقشة المجموعة القصصية "النوالة" للكاتبة هبة الله أحمد، وذلك في السابعة مساء، ويشارك في الندوة كل من: الكاتب محمد طه إبراهيم، الكاتب أسامة ريان، والقاص مجدي نصار، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.
يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الخامسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون نفرتيتي الثقافي، والتي تعقد
تحت عنوان "الموسيقى من ترانيم المعابد الى التكنو هاوس"ويناقش ضويف الأمسية كل ما يتعلق بالموسيقى وتاريخها بما في ذلك الإبداعات الفنية للإيقاع والنغم والصوت منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الفنون الموسيقية الحديثة، كما يتناول اللقاء الطريقة التي أصبحت بها الموسيقى جزءً أصيلاً من ثقافة المجتمعات البشرية في كل مكان، واستخدامها في مختلف الفنون الإبداعية، بما في ذلك المسرح ودور السينما والراديو والتلفزيون.
تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض بعنوان «نغمات مصرية» للفنان سيد البيبانى، بقاعة زياد بكير، ويستمر حتى الخميس 21 سبتمبر، يضم المعرض 50 لوحة منفذة بخامات الاكريلك، الجواش والباستيل تسجل مشاعر وانطباعات الفنان نحو البيئة المصرية سواء الشعبية، الريفية أو الساحلية برؤيته الخاصة، كما تكشف القيم الجمالية والفنية التي تحتويها هذه الأماكن.
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