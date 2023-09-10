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فعاليات اليوم.. سيرة القاهرة بمركز سينما الحضارة والنوالة في ورشة الزيتون

9/10/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



تحت عنوان «الجبانات من المنظور البصري والتراثي» يستضيف مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ندوة للباحث حسن حافظ بالتعاون مع مبادرة «سيرة القاهرة»، تتناول الندوة تاريخ جبانات القاهرة وأهم المعالم الفنية والجمالية التي تحويها القرافة مثل عمائر القرن التاسع عشر وشواهد القبور التي تتمتع بخطوط كتابية من مختلف العصور، كما ترصد ذكر القرافة في مصادر التاريخ وأشهر من دفنوا بها منذ عام 1400 وحتى القرن التاسع عشر، تقام الندوة في السابعة مساء.



تنظم ورشة الزيتون الأدبية، ندوة وأمسية لمناقشة المجموعة القصصية "النوالة" للكاتبة هبة الله أحمد، وذلك في السابعة مساء، ويشارك في الندوة كل من: الكاتب محمد طه إبراهيم، الكاتب أسامة ريان، والقاص مجدي نصار، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.



يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الخامسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون نفرتيتي الثقافي، والتي تعقد
تحت عنوان "الموسيقى من ترانيم المعابد الى التكنو هاوس"ويناقش ضويف الأمسية كل ما يتعلق بالموسيقى وتاريخها بما في ذلك الإبداعات الفنية للإيقاع والنغم والصوت منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الفنون الموسيقية الحديثة، كما يتناول اللقاء الطريقة التي أصبحت بها الموسيقى جزءً أصيلاً من ثقافة المجتمعات البشرية في كل مكان، واستخدامها في مختلف الفنون الإبداعية، بما في ذلك المسرح ودور السينما والراديو والتلفزيون.



تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض بعنوان «نغمات مصرية» للفنان سيد البيبانى، بقاعة زياد بكير، ويستمر حتى الخميس 21 سبتمبر، يضم المعرض 50 لوحة منفذة بخامات الاكريلك، الجواش والباستيل تسجل مشاعر وانطباعات الفنان نحو البيئة المصرية سواء الشعبية، الريفية أو الساحلية برؤيته الخاصة، كما تكشف القيم الجمالية والفنية التي تحتويها هذه الأماكن.







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