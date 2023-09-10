افتتاح معرض ضجيج لونى للكاتب والفنان التشكيلى جمال فهمى.. صور
التاريخ
9/10/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح جاليرى بيكاسو، الزمالك، معرضا بعنوان "ضجيج لونى"، للكاتب الصحفى والفنان جمال فهمى، من المقرر أن يستمر حتى 28 من نفس الشهر، يحاول جمال فهمى أن يتتبع الألوان فى رسم لوحات توحى بجمال ومتعة ليس لهما حدود من البهجة، ويعد هذا المعرض هو الرابع للفنان والكاتب الصحفى جمال فهمى الذى اختار عنوان المعرض "العالم فى فوضاه" الذى جاء نتيجة لما يمر به العالم من متناقضات متعايشة معا، فهو يحاول أن يستوحى شيئا من جمال الفوضى الكونية.
ومن بين المعارض التى سبق أن قدمها الفنان جمال فهمى معرض "إطار أبيض"، حيث قال عن معرضه إننا نتسلح بالأمل والإرادة والرضا ونحن نعيش هذه الحياة ونقبل بها على حالاتها مما يمثل دعوة للأمل غير أن هذا لا يعنى الاستسلام أو أننا نهرب من الواقع.
جدير بالذكر، أن المشروع التشكيلى لجمال فهمى جاء بعد سنوات من العمل الصحفى والنقابى، الأمر الذى عبر عنه جمال فهمى بقوله إن التشكيل كان حلما مؤجلا لديه منذ ما يزيد على ربع قرن، وأن هذا المشروع يمثل عودة إلى عشقه وحبه للرسم.
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