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افتتاح معرض ضجيج لونى للكاتب والفنان التشكيلى جمال فهمى.. صور

9/10/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح جاليرى بيكاسو، الزمالك، معرضا بعنوان "ضجيج لونى"، للكاتب الصحفى والفنان جمال فهمى، من المقرر أن يستمر حتى 28 من نفس الشهر، يحاول جمال فهمى أن يتتبع الألوان فى رسم لوحات توحى بجمال ومتعة ليس لهما حدود من البهجة، ويعد هذا المعرض هو الرابع للفنان والكاتب الصحفى جمال فهمى الذى اختار عنوان المعرض "العالم فى فوضاه" الذى جاء نتيجة لما يمر به العالم من متناقضات متعايشة معا، فهو يحاول أن يستوحى شيئا من جمال الفوضى الكونية.
ومن بين المعارض التى سبق أن قدمها الفنان جمال فهمى معرض "إطار أبيض"، حيث قال عن معرضه إننا نتسلح بالأمل والإرادة والرضا ونحن نعيش هذه الحياة ونقبل بها على حالاتها مما يمثل دعوة للأمل غير أن هذا لا يعنى الاستسلام أو أننا نهرب من الواقع.

جدير بالذكر، أن المشروع التشكيلى لجمال فهمى جاء بعد سنوات من العمل الصحفى والنقابى، الأمر الذى عبر عنه جمال فهمى بقوله إن التشكيل كان حلما مؤجلا لديه منذ ما يزيد على ربع قرن، وأن هذا المشروع يمثل عودة إلى عشقه وحبه للرسم.











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