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أخطر السفاحين.. جون وين جاسى قتل 33 ضحية بسبب تعذيب والده له

9/10/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) منذ قديم الزمن حتى وقتنا هذا، لم تختفى الجريمة، وخاصة الجرائم المتعلقة بسفك الدماء وزهق الأرواح، وإذا لم تتكمن الشرطة من القبض على فاعلى تلك الجرائم يقوم القاتل بعمليات القتل لأكثر من روح بشرية ومن هنا يطلق عليه لقب "السفاح"، ومن هنا يتسبب في حدوث رعب لكافة المواطنين وتصبح قضيته حديث الساعة يتحدث عنها العالم بأسره، ومن هنا سوف نستعرض معكم أبرز السفاحين الذى مروا على مدار التاريخ وهو " جون واين جاسي".

جون وين جاسى مثله مثل العديد من المواطنين العادين الذين لا يمكنك الشك فيه سلوكه مطلقا،
فهو
أمريكى يعمل عامل بناء معروف من قبل جيرانه في الضواحي، وكان جون واين جاسي منخرطًا في السياسة وعلى النقيض يميل إلى بث الروح الكوميديا في حفلات أعياد الميلاد ويقوم بارتداء زى المهرج

وتعرض جاسي للاشتباه في عام 1978 عندما اختفى صبي يبلغ من العمر 15 عامًا شوهد معه آخر مرة، ولكن لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تشير فيها عائلات الأولاد المفقودين بأصابع الاتهام إلى جاسي، لكنها كانت المرة الأولى التي تأخذهم فيها السلطات على محمل الجد.

وبعد فترة وجيزة،
أصدرت الشرطة أمر بتفتيش منزل جاسى، وعند الوصول إلى منزل جاسي ووجدت ما يقرب من 30 جثة مدفونة في مساحة زحف أربعة أقدام تحت منزله. أدين بـ 33 تهمة قتل، بالإضافة إلى تهم الاغتصاب والتعذيب، وتم إعدامه بالحقنة المميتة في عام 1994.

ويقول خبراء علم النفس، إن السفاح كانت ميوله عداونية بسبب تعذيب والده له عندما كان في عمر الأربع سنوات، كان يضربه بحزام جلد، عندما يرتكب أخطاء غير مقصودة.


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