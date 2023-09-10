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طريقة استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة على أجهزة تعمل بنظام أندرويد

9/10/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) غالبًا ما يقوم مستخدمو الهواتف الذكية بتخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على أجهزتهم، مما يمكنهم من مشاركة هذه اللحظات العزيزة بسهولة مع الأصدقاء والعائلة، ومع ذلك، عندما تصبح مساحة تخزين الجهاز محدودة، قد يجد المستخدمون أنه من الضروري حذف بعض بياناتهم.

ومع ذلك، هناك حالات يتم فيها حذف الصور ومقاطع الفيديو عن طريق الخطأ من معرض Android. لحسن الحظ، في مثل هذه الحالات، يكون لدى المستخدمين خيار استرداد العناصر المحذوفة خلال إطار زمني محدد. استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة على الاندرويد

يحتوي تطبيق المعرض للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android على مجلد محدد يحتوي على جميع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة مؤخرًا. يقوم المجلد بتخزين العناصر المحذوفة لمدة 30 يومًا القادمة وبعد ذلك يتم حذفها نهائيًا.

وبمجرد حذفها نهائيًا، لا يمكن استعادتها على جهازك مرة أخرى. ولهذا السبب إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك على استعادة الصور ومقاطع الفيديو قبل أن تكتمل 30 يومًا في المجلد المحذوف مؤخرًا في تطبيق المعرض الخاص بك.
الطريقة الأولى: استعادة الصور المحذوفة من معرض Android

- افتح تطبيق المعرض على جهاز Android الخاص بك.

- قم بالتمرير إلى الأسفل وانتقل إلى علامة التبويب "العناصر المحذوفة مؤخرًا". - حدد الصور التي تريد استعادتها واضغط على زر الاستعادة.
الطريقة الثانية: استعادة الصور المحذوفة من صور جوجل

إذا كنت تستخدم تطبيق صور Google للتخزين السحابي لصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، فإنه يسمح لك أيضًا باستعادة العناصر المحذوفة على هاتفك الذكي.

يحتفظ تطبيق صور Google بالصور ومقاطع الفيديو المحذوفة مؤخرًا في مجلد سلة المهملات ويحذفها للأبد بعد 60 يومًا. إليك كيفية استعادة الصور المحذوفة على Android باستخدام تطبيق صور Google.

- افتح تطبيق صور Google على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android. - انتقل إلى علامة التبويب "المكتبة" وانقر على خيار سلة المهملات أو سلة المهملات. - حدد العناصر المحذوفة التي تريد استعادتها على جهازك. - اضغط على زر الاستعادة المتوفر في أسفل الشاشة.


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