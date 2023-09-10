يحتوي تطبيق المعرض للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android على مجلد محدد يحتوي على جميع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة مؤخرًا. يقوم المجلد بتخزين العناصر المحذوفة لمدة 30 يومًا القادمة وبعد ذلك يتم حذفها نهائيًا.

- افتح تطبيق المعرض على جهاز Android الخاص بك.

إذا كنت تستخدم تطبيق صور Google للتخزين السحابي لصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، فإنه يسمح لك أيضًا باستعادة العناصر المحذوفة على هاتفك الذكي.

يحتفظ تطبيق صور Google بالصور ومقاطع الفيديو المحذوفة مؤخرًا في مجلد سلة المهملات ويحذفها للأبد بعد 60 يومًا. إليك كيفية استعادة الصور المحذوفة على Android باستخدام تطبيق صور Google.