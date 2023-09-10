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تحديث جديد لـ Microsoft Store يضيف قسما خاصا للألعاب.. اعرف تفاصيل

9/10/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 سيحصلون على قسم جديد للألعاب في تطبيق Microsoft Store
وهو مخصص لـ PC Game Pass.



وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن القسم الجديد يسهل على المستخدمين اكتشاف Game Pass والاشتراك فيه، بالإضافة إلى التعرف على فوائد الخدمة، ويتضمن قائمة بجميع الألعاب المتوفرة على Game Pass، لكل من أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم.



ويتضمن أيضًا قسمًا للألعاب الجديدة على Game Pass، حتى تتمكن بسهولة من رؤية ما تمت إضافته مؤخرًا، يوجد أيضًا قسم آخر لألعاب اليوم الأول، لذا يمكنك التأكد من تشغيل أحدث الإصدارات بمجرد وصولها إلى المتاجر.



على جانب أخر تم إطلاق Starfield، أحدث لعبة حصرية من Microsoft لأجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي، ويمكن للمستخدمين ممارسة هذه اللعبة الرائعة بسعر منخفض جدًا إذا كنت مشتركًا في Xbox Game Pass أو PC Game Pass، لذلك، قد يكون هذا القسم المحدث وسيلة لشركة Microsoft للترويج لـ Starfield بشكل أكبر.



وقالت الشركة "من خلال التجربة الجديدة، يمكنك التعرف على مزايا Game Pass، مثل الألعاب الحصرية والصفقات والامتيازات المجانية وEA Play والمزيد، من الأسهل أيضًا اكتشاف لعبتك المفضلة التالية والدخول إليها وتشغيلها، بما في ذلك ألعاب Day One والألعاب الجديدة على Game Pass وألعاب Bethesda والمزيد.











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