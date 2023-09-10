ما ميزة تسجيل الوصول؟.. وكيف تستخدمها على هاتفك الأيفون؟

سيتم تقديم ميزة Check In في تحديث iOS 17 لأجهزة iPhone، وحاليًا هي متاحة في مرحلة تجريبية عامة ومن المقرر إصدارها لاحقًا هذا الشهر، ولن تتمكن من استخدام هذه الميزة، حتى يعمل كلا الجهازين بنظام iOS 17.0 أو إصدار أحدث.

يمكنك بدء تسجيل الوصول باستخدام تطبيق الرسائل مع أي شخص آخر لديه iPhone ويعمل بنظام التشغيل iOS 17.0 أو إصدار أحدث، للقيام بذلك، افتح محادثة واضغط على زر الإضافة "+".