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ما ميزة تسجيل الوصول؟.. وكيف تستخدمها على هاتفك الأيفون؟

9/10/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) تجعل ميزة Check In الجديدة لأيفون من السهل على الآخرين تحديد موقعك إذا فشلت في الوصول في الوقت المحدد، والتى تتيح لأصدقائك وعائلتك معرفة متى وصلت بأمان ، وهي ميزة مصممة لتحل محل ميزة "أنا في المنزل!" التي تضمنت الرسائل النصية التي قد تنسى إرسالها، وإليك كيف تستخدمها.
كيف تعمل ميزة تسجيل الوصول؟

سيتم تقديم ميزة Check In في تحديث iOS 17 لأجهزة iPhone، وحاليًا هي متاحة في مرحلة تجريبية عامة ومن المقرر إصدارها لاحقًا هذا الشهر، ولن تتمكن من استخدام هذه الميزة، حتى يعمل كلا الجهازين بنظام iOS 17.0 أو إصدار أحدث.

تم تصميم هذه الميزة لتسهيل إبقاء جهات الاتصال على اطلاع أثناء تنقلك، سيتم إخطار أي شخص تشارك معه عند وصولك بأمان إلى وجهتك، لذلك لا تحتاج إلى إخطاره يدويًا.
إذا فشلت في الوصول إلى وجهتك أو إذا قمت بإجراء مكالمة طوارئ، فستتم مطالبتك بتمديد تسجيل الوصول.
إذا فشلت في الرد أو أصبح جهازك غير متصل بالإنترنت لفترة ممتدة، فحدد ستتم مشاركة المعلومات مع جهة الاتصال الخاصة بك بعد 15 دقيقة من عدم النشاط.
كيفية استخدام تسجيل الوصول على iPhone

يمكنك بدء تسجيل الوصول باستخدام تطبيق الرسائل مع أي شخص آخر لديه iPhone ويعمل بنظام التشغيل iOS 17.0 أو إصدار أحدث، للقيام بذلك، افتح محادثة واضغط على زر الإضافة "+".

سيؤدي اختيار "محدود" إلى مشاركة موقعك الحالي فقط وتفاصيل حول عمر البطارية وإشارة الشبكة لجهاز iPhone وApple Watch.

إذا اخترت المشاركة "الكاملة"، فستشارك هذه المعلومات بالإضافة إلى المسار الذي سافرت فيه، وآخر موقع لجهاز iPhone الخاص بك، وآخر موقع لـ Apple Watch.
بمجرد اتخاذ القرار، اضغط على "متابعة" لرؤية الملخص النهائي لما يغطيه Check In وكيفية عمله، عند المتابعة، سيظهر مربع تسجيل الوصول الخاص بك في نافذة الرسالة.
اضغط على "التفاصيل" لتخصيص تسجيل الوصول الخاص بك بما في ذلك تحديد الوجهة أو المؤقت.

اضغط على "تم" وأرسل تسجيل الوصول الخاص بك كما تفعل مع رسالة عادية.

بمجرد وصولك إلى وجهتك، لا تحتاج إلى القيام بأي شيء؛ سينتهي تسجيل الوصول الخاص بك ببساطة، وسيتم إخطار الطرف الآخر بأنك وصلت بسلام.
لا يقوم Check In بمشاركة مسارك أو موقعك حتى تفشل في الوصول، إنه ليس بديلاً لمشاركة موقعك مع شخص ما يستخدم Find My أو خرائط Google.

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