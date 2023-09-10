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حذر جوجل.. طريقة الإبلاغ عن المواقع المخادعة على الإنترنت

9/10/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن لمواقع الويب غير المرغوب فيها ومنخفضة الجودة والمخادعة أن تؤدي إلى تشويش نتائج بحث جوجل والإضرار بتجربة المستخدمين عبر الإنترنت، ولحسن الحظ، تقدم جوجل طريقة مباشرة للإبلاغ عن مثل هذه المواقع مباشرةً من خلال نظام تقارير المستخدم "المحسن" الخاص بجودة البحث أو ما يعرف بـ
"improved" Search Quality User Report system.
ومن خلال القيام بذلك، يمكنك مساعدة جوجل في الحفاظ على جودة نتائج البحث الخاصة به وحماية الآخرين من مواجهة البريد العشوائي، فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية الإبلاغ عن المواقع غير المرغوب فيها إلى جوجل:
اتبع الخطوات التالية:

1.قم بالوصول إلى نموذج تقرير مستخدم جودة البحث "Search Quality User Report form"

افتح متصفح الويب المفضل لديك وانتقل إلى صفحة تقرير مستخدم جودة بحث جوجل، وإذا لم تقم بتسجيل الدخول بالفعل إلى حساب جوجل الخاص بك، فسوف يُطلب منك القيام بذلك، تأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في استخدامه للإبلاغ عن البريد العشوائي.
2. أدخل عنوان URL للموقع الذي به مشكلة بمجرد تسجيل الدخول، سترى حقلاً يمكنك من خلاله إدخال عنوان URL لموقع الويب غير المرغوب فيه أو الذي به مشكلات والذي تريد الإبلاغ عنه، اكتب أو الصق عنوان URL في هذا الحقل. إذا كانت هناك روابط أو عناوين URL إضافية ذات صلة مرتبطة بموقع البريد العشوائي المُبلغ عنه، فيمكنك إضافتها في المساحة المتوفرة.
3. حدد المشكلة الآن، أنت بحاجة إلى تحديد الخطأ في الصفحة التي تم الإبلاغ عنها، توفر جوجل عدة فئات لمساعدتك فى وصف المشكلة بدقة: - تعرض الصفحة محتوى غير مرغوب فيه: حدد هذا الخيار إذا كانت الصفحة تحتوي على محتوى غير ذي صلة أو غير مفيد والذي يتلاعب بخوارزميات محرك البحث لتظهر كنتائج ذات صلة. - تشارك الصفحة في سلوك غير مرغوب فيه: حدد هذا الخيار إذا كانت الصفحة تشارك فى سلوك مسيء للتلاعب بتصنيفات محرك البحث. - الصفحة خادعة: استخدم هذه الفئة إذا كانت الصفحة لا تقدم الخدمات الموعودة عبر الإنترنت أو الخدمات الواقعية بقصد تضليل المستخدمين أو الاحتيال عليهم. - جودة الصفحة منخفضة: إذا كانت الصفحة مكتوبة بشكل سيئ، أو مصممة، أو تم إنشاؤها بشكل مجمّع لجذب النقرات دون تقديم معلومات أو ترفيه حقيقى، فاختر هذه الفئة. - تحتوي الصفحة على روابط مدفوعة الأجر: إذا كانت الصفحة تتضمن روابط واردة أو صادرة غير طبيعية أو مصطنعة أو خادعة أو احتيالية، فأبلغ عنها ضمن هذا الخيار. - أخرى: إذا كانت المشكلة لا تندرج ضمن أي من الفئات المذكورة أعلاه، فيمكنك تحديد "أخرى" وتقديم تفاصيل أكثر تحديدًا في حقل النص المتوفر. اعتمادًا على اختيارك، قد يُطلب منك تقديم مزيد من التفاصيل حول ما حدث بالضبط، اختر الخيار المناسب أو أدخل معلومات إضافية حسب الحاجة.
4. وصف الاستعلام الإشكالي (اختياري) يمكنك أيضًا إدخال الاستعلام الدقيق الذي قادك إلى الصفحة التي بها مشكلة في الحقل المقدم، يمكن أن تساعد هذه المعلومات جوجل في فهم سياق المشكلة بشكل أفضل. إذا كانت هناك أية تفاصيل إضافية ترغب في مشاركتها حول البريد العشوائي الذي تم الإبلاغ عنه، فيمكنك استخدام حقل النص المفتوح لتقديم المزيد من المعلومات.
5. تقديم التقرير قم بالتحقق مرة أخرى من جميع المعلومات التي قمت بإدخالها للتأكد من دقتها، وبمجرد أن تكون راضيًا عن بلاغك، انقر فوق الزر "إرسال".
6.تأكيد البريد الإلكتروني بعد إرسال تقرير البريد العشوائي، سترسل لك جوجل رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني للتأكيد على استلامها لبلاغك.


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