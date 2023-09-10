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ما تخليش إيميل يفوتك.. طريقة الحصول على تنبيهات الرسائل المهمة على Gmail

9/10/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) تعد القائمة الآمنة أو Safe listing في Gmail ميزة مهمة لأنها تتيح للمستخدمين التأكد من عدم تفويت أي بريد إلكتروني مهم من الأشخاص المهمين، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة عناوين بريد إلكتروني ونطاقات معينة إلى Gmail ثم يضمن Gmail أن جميع رسائل البريد الإلكتروني من الفلتر الذي تم إنشاؤه تتجاوز البريد العشوائي ويتم تسليمها مباشرة إلى البريد الوارد الأساسي.
لذا، إذا حدث معك أن رسالة بريد إلكتروني مهمة تمت إعادة توجيهها إلى مجلد البريد العشوائي وانتهى الأمر بخلق مشكلات أكبر، فإليك كيفية إنشاء قائمة آمنة في Gmail وتجنب حدوث أي شيء من هذا القبيل في المستقبل.
أشياء يجب معرفتها

قبل أن نتعمق في الخطوات، هناك بعض النقاط الأساسية التي يجب تذكرها عند العمل مع القائمة الآمنة في Gmail.

القائمة البيضاء مقابل القائمة السوداء: تتيح لك القائمة الآمنة، والمعروفة أيضًا باسم القائمة البيضاء، تعيين مرسلين أو نطاقات محددة على أنها آمنة، بينما تتيح لك القائمة السوداء حظر رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها.
الاعتدال في إضافة جهات الاتصال: احرص على عدم زيادة تحميل قائمتك الآمنة بعدد كبير جدًا من جهات الاتصال أو النطاقات، حيث قد يؤدي ذلك إلى إضعاف فعاليتها.
المراجعة المنتظمة: قم بمراجعة وتحديث قائمتك الآمنة بشكل دوري للتأكد من أنها تظل ذات صلة وفعالة.
خطوات:

- قم بالوصول إلى إعدادات Gmail

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك. - اضغط على أيقونة الترس وحدد "عرض جميع الإعدادات". - حدد عوامل التصفية والعناوين المحظورة - اضغط فوق إنشاء خيار مرشح جديد - ابحث عن خيار "إنشاء مرشح جديد". - تحديد معايير التصفية - في الحقل "من"، أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو المجال الذي تريد إضافته إلى القائمة الآمنة. - انقر على "إنشاء مرشح" أو "Create filter".
تكوين خيارات التصفية

سوف تظهر نافذة جديدة، حدد المربع المسمى "لا ترسله أبدًا إلى البريد العشوائي".

قم بتطبيق هذا الفلتر على المحادثات الحالية عن طريق تحديد المربع المقابل. للإنهاء، انقر على "إنشاء مرشح". سيعرض Gmail رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل الفلتر، تحقق من الإعدادات، ثم انقر فوق "إنشاء مرشح" مرة أخرى للانتهاء.




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