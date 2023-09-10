قبل أن نتعمق في الخطوات، هناك بعض النقاط الأساسية التي يجب تذكرها عند العمل مع القائمة الآمنة في Gmail.

- قم بالوصول إلى إعدادات Gmail

سوف تظهر نافذة جديدة، حدد المربع المسمى "لا ترسله أبدًا إلى البريد العشوائي".