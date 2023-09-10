بنك الخليج الدولي يشارك في مؤتمر ((سايبوس 2023)) في كندا

‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬‮«‬سايبوس‭ ‬ Sibo ‮»‬،‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تورونتو‭ ‬بكندا‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويأتي‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬المالية‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النقد‭ ‬والمدفوعات‭ ‬والتمويل‭. ‬واعترافاً‭ ‬بتقدمه‭ ‬التقني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬نال‭ ‬البنك‭ ‬مؤخراً‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للابتكار‭ ‬المالي‮»‬‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬المالية‭ ‬المتخصصة‭ (‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭) ‬لأفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬مصرفية‭ ‬لواجهة‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬للعملاء‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬خدمة‭ (‬ BaaS ‭)‬لتنفيذ‭ ‬العمليات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتستفيد‭ ‬منها‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتتطلب‭ ‬طبيعة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬المتسارعة‭ ‬النمو‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬تساعد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والشركاء‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفاعلية‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الدفع‭ ‬المعقدة‭. ‬وحرص‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬هذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصته‭ ‬المتطورة،‭ ‬وشراكاته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنية‭ ‬المالية،‭ ‬واستفادته‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬وخدمات‭ ‬الدفع‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬المنطقة‭.‬

وحول‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المصرفية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬عالمي،‭ ‬قال‭ ‬جمال‭ ‬الكشي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬بريادة‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتصلة‭ ‬بإدارة‭ ‬النقد‭ ‬وعمليات‭ ‬البيع‭ ‬والشراء،‭ ‬وسنواصل‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬الضرورية‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬دائماً‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭. ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬سايبوس‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورنا‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬وقطاعات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جذب‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬شبكتنا‭ ‬ومنتجاتنا‭ ‬وخدماتنا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬نظرائنا‭ ‬الدوليين‭ ‬والجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والتقنية‭ ‬المالية‭ ‬للحوار‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‮»‬‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سايبوس‮»‬‭ ‬هو‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬سنوي‭ ‬يقام‭ ‬بانتظام‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاماً،‭ ‬وتنظمه‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سويفت‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬لخدمة‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬ويركز‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬تدفق‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭. ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬ملتقى‭ ‬رائداً‭ ‬للمجتمع‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬للحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المدفوعات،‭ ‬والأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وإدارة‭ ‬النقد‭ ‬وعمليات‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭. ‬وينعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬التمويل‭ ‬التعاوني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانقسامات‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬ويتناول‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لإنشاء‭ ‬قطاع‭ ‬مالي‭ ‬مستدام‭ ‬وشامل،‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬مع‭ ‬اشتداد‭ ‬الغموض‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والجيوسياسي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬التقنية‭ ‬والثقة‭. ‬وسيتبادل‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬الأفكار‭ ‬حول‭ ‬توحيد‭ ‬معايير‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬والمدفوعات‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬وبيانات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية،‭ ‬والعملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭.‬