شراكة لإطلاق منصة عمان الرقمية للإنترنت

شراكة لإطلاق منصة عمان الرقمية للإنترنت
التاريخ
9/10/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة «أواصر»، مزود الخدمة المرخص، وشركة « Alliance Networks » ، المزود الإقليمي لخدمات البنية التحتية الرقمية، وشركة
« AMS - IX »، المزود العالمي الرائد لبدالات الإنترنت، توحيد جهودهم لإطلاق «منصة إنترنت عمان». ( Oman - IX ) ويهدف تبادل الإنترنت الرائد الجديد إلى إحداث ثورة في خدمات البنية التحتية الرقمية في المنطقة من خلال ربط المؤسسات الرائدة في الصناعة والشبكات ومراكز البيانات والخدمات السحابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وستكون شركة «أواصر»، وهي شركة رائدة في صناعة الاتصالات، والتي تهدف إلى إنشاء منصة إنترنت عمان ( Oman - IX ) في سلطنة عمان كجزء من التزامها بتعزيز الاتصال وتعزيز النمو الرقمي في السلطنة. وستقدم « Alliance Networks »، المعروفة بانتشارها الواسع لشبكتها وخبرتها في توفير الحلول الرقمية المتقدمة، دعما للتسويق والمبيعات لتبادل الإنترنت الجديد وتتعاون مع « AMS - IX » لتقديم المنصة، الدعم الفني، الخبرة والتدريب.
وأعرب المهندس عدنان العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة «أواصر» عن سعادته بهذه الشراكة، قائلا: «سعداء بهذا التعاون التحويلي مع Alliance Networks و AMS - IX . ومن خلال إطلاق «منصة عمان»، سنفتح فرصا جديدة لسلطنة عمان، ما يتيح التبادل الفعال لحركة الإنترنت وتعزيز الابتكار الرقمي عبر الصناعات».
من جهته أكد عادل الديلمي، الرئيس التنفيذي لشركة Alliance Networks ، أهمية هذا التعاون قائلا: «تلتزم Alliance Networks بتوفير خدمات بنية تحتية رقمية موثوقة وقوية في المنطقة. إن الشراكة مع AWASR و AMS - IX لإنشاء منصة إنترنت عمان ( Oman - IX ) تتماشى مع مهمتنا المتمثلة في ربط الشبكات وتعزيز التبادل السلس للبيانات عبر الحدود. ونحن نتطلع إلى إنشاء نظام بيئي رقمي قوي في سلطنة عمان».
وسلط بيتر فان برجل، الرئيس التنفيذي لشركة AMS - IX ، الضوء على أهمية هذا المشروع، قائلا: «يسعدنا أن نسهم بخبرتنا في خدمات تبادل الإنترنت في هذه الشراكة». حيث إن التعاون بين « Awasr »
و« Alliance Networks »
و«« AMS - IX يعزز المشهد الرقمي في سلطنة عمان ويسرع من اتصال البلاد بالشبكات العالمية من خلال التناظر العام بين الشبكات. وستكون منصة إنترنت عمان بمثابة مركز حيوي لتبادل حركة الإنترنت، ما يتيح تجربة محسنة للمستخدم ويعزز الابتكار الرقمي».
ومن خلال هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، ستتعاون «« Awasr و« Alliance Networks » و« AMS - IX » لبناء خدمات البنية التحتية الرقمية، والاستفادة من البنية التحتية لتحالف Alliance ، وخبرة « Awasr »، وقدرات تبادل الإنترنت في سلطنة عمان. ستعمل منصة إنترنت عمان كمركز لتجميع حركة مرور التناظر عبر بروتوكول الإنترنت من الشبكات المحلية والعالمية داخل عمان، مع تسهيل تبادل حركة الأقران من خلال منصة
AMS - IX مع بدالات الإنترنت الدولية الأخرى.
سيتم وضع منصة الانترنت الجديدة المدعومة من AMS - IX في مركز البيانات المحايد MC 1 التابع لشركة Equinix في مسقط. ومن المتوقع تنفيذ وبدء تشغيل منصة إنترنت عمان الجديدة في الربع الرابع من هذا العام.
تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في تطوير المشهد الرقمي في سلطنة عمان وتؤكد التزام الشركات الثلاث بإحداث ثورة في الاتصال والبنية التحتية الرقمية في المنطقة.
MENAFN10092023000055011008ID1107042330
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