شراكة لإطلاق منصة عمان الرقمية للإنترنت

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أواصر‮»‬،‭ ‬مزود‭ ‬الخدمة‭ ‬المرخص،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬ Alliance ‭ ‬ Networks ‮»‬‭ ‬،‭ ‬المزود‭ ‬الإقليمي‭ ‬لخدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وشركة‭

‬‮«‬ AMS ‭-‬ IX ‮»‬،‭ ‬المزود‭ ‬العالمي‭ ‬الرائد‭ ‬لبدالات‭ ‬الإنترنت،‭ ‬توحيد‭ ‬جهودهم‭ ‬لإطلاق‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬إنترنت‭ ‬عمان‮»‬‭. (‬ Oman ‭-‬ IX ‭) ‬ويهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الإنترنت‭ ‬الرائد‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬والشبكات‭ ‬ومراكز‭ ‬البيانات‭ ‬والخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وخارجه‭.‬

وستكون‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أواصر‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬منصة‭ ‬إنترنت‭ ‬عمان‭ (‬ Oman ‭-‬ IX ‭) ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاتصال‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬السلطنة‭. ‬وستقدم‭ ‬‮«‬ Alliance ‭ ‬ Networks ‮»‬،‭ ‬المعروفة‭ ‬بانتشارها‭ ‬الواسع‭ ‬لشبكتها‭ ‬وخبرتها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬دعما‭ ‬للتسويق‭ ‬والمبيعات‭ ‬لتبادل‭ ‬الإنترنت‭ ‬الجديد‭ ‬وتتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ AMS ‭-‬ IX ‮»‬‭ ‬لتقديم‭ ‬المنصة،‭ ‬الدعم‭ ‬الفني،‭ ‬الخبرة‭ ‬والتدريب‭.‬

وأعرب‭ ‬المهندس‭ ‬عدنان‭ ‬العلوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أواصر‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬التحويلي‭ ‬مع‭ ‬ Alliance ‭ ‬ Networks ‭ ‬و‭ ‬ AMS ‭-‬ IX ‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬عمان‮»‬،‭ ‬سنفتح‭ ‬فرصا‭ ‬جديدة‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬التبادل‭ ‬الفعال‭ ‬لحركة‭ ‬الإنترنت‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬عبر‭ ‬الصناعات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬عادل‭ ‬الديلمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Alliance ‭ ‬ Networks ،‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬ Alliance ‭ ‬ Networks ‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬رقمية‭ ‬موثوقة‭ ‬وقوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬إن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬ AWASR ‭ ‬و‭ ‬ AMS ‭-‬ IX ‭ ‬لإنشاء‭ ‬منصة‭ ‬إنترنت‭ ‬عمان‭ (‬ Oman ‭-‬ IX ‭) ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬مهمتنا‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬الشبكات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬السلس‭ ‬للبيانات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬رقمي‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‮»‬‭.‬

وسلط‭ ‬بيتر‭ ‬فان‭ ‬برجل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ AMS ‭-‬ IX ‭ ‬،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نسهم‭ ‬بخبرتنا‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬تبادل‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‮»‬‭. ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬‮«‬ Awasr ‮»‬‭

‬و‮«‬ Alliance ‭ ‬ Networks ‮»‬‭

‬و‮««‬ AMS ‭-‬ IX ‭ ‬يعزز‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ويسرع‭ ‬من‭ ‬اتصال‭ ‬البلاد‭ ‬بالشبكات‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التناظر‭ ‬العام‭ ‬بين‭ ‬الشبكات‭. ‬وستكون‭ ‬منصة‭ ‬إنترنت‭ ‬عمان‭ ‬بمثابة‭ ‬مركز‭ ‬حيوي‭ ‬لتبادل‭ ‬حركة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬تجربة‭ ‬محسنة‭ ‬للمستخدم‭ ‬ويعزز‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ذات‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة،‭ ‬ستتعاون‭ ‬‮««‬ Awasr ‭ ‬و‮«‬ Alliance ‭ ‬ Networks ‭ ‬‮»‬‭ ‬و‮«‬ AMS ‭-‬ IX ‮»‬‭ ‬لبناء‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتحالف‭ ‬ Alliance ،‭ ‬وخبرة‭ ‬‮«‬ Awasr ‮»‬،‭ ‬وقدرات‭ ‬تبادل‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭. ‬ستعمل‭ ‬منصة‭ ‬إنترنت‭ ‬عمان‭ ‬كمركز‭ ‬لتجميع‭ ‬حركة‭ ‬مرور‭ ‬التناظر‭ ‬عبر‭ ‬بروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬الشبكات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬داخل‭ ‬عمان،‭ ‬مع‭ ‬تسهيل‭ ‬تبادل‭ ‬حركة‭ ‬الأقران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭

‬ AMS ‭-‬ IX ‭ ‬مع‭ ‬بدالات‭ ‬الإنترنت‭ ‬الدولية‭ ‬الأخرى‭.‬

سيتم‭ ‬وضع‭ ‬منصة‭ ‬الانترنت‭ ‬الجديدة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬ AMS ‭-‬ IX ‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬المحايد‭ ‬ MC 1‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬ Equinix ‭ ‬في‭ ‬مسقط‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬تنفيذ‭ ‬وبدء‭ ‬تشغيل‭ ‬منصة‭ ‬إنترنت‭ ‬عمان‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الشركات‭ ‬الثلاث‭ ‬بإحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬