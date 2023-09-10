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((هواوي)) تختتم برنامجها ((بذور من أجل المستقبل))

9/10/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استضافت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬القطرية‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لأسبوع‭ ‬فعاليات‭ ‬برنامج‭ ‬هواوي‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‭ ‬2023‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬حيث‭ ‬أقامت‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي؛‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الإقليمي‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬رقمي‭ ‬مزدهر‭ ‬للمواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬175‭ ‬طالبًا‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬16‭ ‬طالبًا‭ ‬موهوبًا‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬جامعات‭ ‬مرموقة‭ ‬كجامعة‭ ‬قطر،‭ ‬وجامعة‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة،‭ ‬وكلية‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وجامعة‭ ‬الدوحة‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭.‬

وشملت‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والكويت،‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والبحرين،‭ ‬وكازاخستان،‭ ‬وباكستان،‭ ‬وعمان،‭ ‬وأوزبكستان،‭ ‬والأردن،‭ ‬ولبنان،‭ ‬والعراق،‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬ومنغوليا،‭ ‬وقيرغيزستان‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج؛‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬ Tech 4 Good
‬الإقليمية؛‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نهج‭ ‬الابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬وتحفيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتهم،‭ ‬وعرض‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬مشاريعهم‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬سبعة‭ ‬فرق‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬طالبًا؛‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬دبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬10‭-‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬قطر‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والأردن‭ ‬وأوزباكستان‭ ‬ومنغوليا‭ ‬وكازاخستان‭ ‬وأذربيجان‭.‬

وتم‭ ‬تكريم‭ ‬أستاذين‭ ‬مرافقين،‭ ‬عمار‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬السيابي‭ ‬من‭ ‬عُمان‭ ‬وزمرد‭ ‬أحمد‭ ‬الحمداني‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭. ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬عمار‭ ‬لمهاراته‭ ‬القيادية‭ ‬المميزة،‭ ‬وإيمانه‭ ‬الراسخ‭ ‬بالرؤية،‭ ‬وقدرات‭ ‬التواصل‭ ‬الفعّالة،‭ ‬وطاقته‭ ‬الإيجابية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬زمرد‭ ‬بسبب‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التكيف،‭ ‬وأسلوبه‭ ‬القيادي‭ ‬الهادئ‭ ‬والمؤثر،‭ ‬وتعامله‭ ‬الماهر‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬المعقدة،‭ ‬وتأثيره‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬ديناميكيات‭ ‬الفريق‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬أليكس‭ ‬تشانغ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬هواوي‭ ‬تكنولوجيز‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬حسن‭ ‬ضيافة‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬ومسابقة‭ ‬ Tech 4 Good ،‭ ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكرنا‭ ‬وامتناننا‭ ‬لراعي‭ ‬الحدث‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬جميع‭ ‬شركائنا‭ ‬الداعمين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وقطر‭ ‬للسياحة،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬قطر،‭ ‬وفودافون،‭ ‬وأسباير‭ ‬زون،‭ ‬وجميع‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬البرنامج‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬مستوى‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الارتقاء‭ ‬برعاية‭ ‬المواهب‭ ‬التقنية،‭ ‬وإعدادها‭ ‬لسوق‭ ‬العمل؛‭ ‬لتكون‭ ‬قوة‭ ‬دفع‭ ‬فاعلة‭ ‬لعجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬وبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الدوحة‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬وممثل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭: ‬‮«‬بات‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتّصال‭ ‬والمهارات‭ ‬الرقميّة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التربويّ‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجيّ‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وفي‭ ‬زمن‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقميّ‭ ‬أصبح‭ ‬هدفنا‭ ‬الأبرز‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬المهنيّة،‭ ‬وإنّ‭ ‬برنامج‭ ‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬تقدّمه‭ ‬هواوي‭ ‬يشكّل‭ ‬منصّة‭ ‬مهمّة‭ ‬لكلّ‭ ‬العاملين‭ ‬المستقبليين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتّصال،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وإننا‭ ‬نلتزم‭ ‬برعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتزويدها‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الحياة‭ ‬المهنية،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والمنطقة،‭ ‬ويشكل‭ ‬برنامج‭ ‬هواوي‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬منصات‭ ‬التدريب‭ ‬لجميع‭ ‬مختصي‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبلهم‭ ‬ومستقبل‭ ‬بلدانهم‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬صلات‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والاتصال‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭: ‬‮«‬سعدنا‭ ‬بوجودنا‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬واكتمال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬منه‭ ‬باستضافة‭ ‬مواهب‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬تمثل‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬ولشركة‭ ‬هواوي‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مواهب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وتشجيع‭ ‬الابتكار‮»‬‭.‬

شارك‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬ومفاهيم‭ ‬الريادة‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية؛‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حوارات‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬عالمية‭ ‬وأكاديميين،‭ ‬تتناول‭ ‬موضوعات‭ ‬عالمية‭ ‬ومجموعات‭ ‬مسابقة‭ ‬ Tech 4 Good ‭ ‬وغيرها،‭ ‬وأُتيحت‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬فهم‭ ‬تقنيات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستقبلي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمزاياهم‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعلم‭ ‬والتبادل‭ ‬المشترك،‭ ‬كما‭ ‬أُتيحت‭ ‬للطلاب‭ ‬أيضاً‭ ‬فرصة‭ ‬زيارة‭ ‬قاعة‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬هواوي‭ ‬الرئيس‭ ‬بقطر،‭ ‬والمركز‭ ‬الوطني‭ ‬لرصد‭ ‬الطيف‭ ‬الترددي‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬ومدى‭ ‬لاب،‭ ‬والمدينة‭ ‬التعليمية،‭ ‬وإستاد‭ ‬لوسيل؛‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

وبعد‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬ Tech 4 Good ‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬دبي؛‭ ‬سيتأهل‭ ‬الفائزون‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ضد‭ ‬فِرق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وسيستكشف‭ ‬الطلاب‭ ‬معًا‭ ‬الإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وستتم‭ ‬دعوة‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭
‬‮«‬ Tech 4 Good ‭ ‬ Startup ‭ ‬ Sprint ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬حيث‭ ‬سيزورون‭ ‬شنجن‭ ‬وبكين‭ ‬ومدنًا‭ ‬أخرى؛‭ ‬لاختبار‭ ‬بيئات‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬والتنافس‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬بقيمة‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭.‬

يندرج‭ ‬برنامج‭ ‬هواوي‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬مواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬التركيز‭ ‬المتنامي‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي؛‭ ‬تزود‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬العقول‭ ‬الشابة‭ ‬بمنصة‭ ‬مميزة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬واكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬حول‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬لرسم‭ ‬مستقبلهم‭ ‬وحفز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الرقمي‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬عام‭ ‬2008م‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬15 ‭,‬ 000‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬139‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم؛‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وقادة‭ ‬الدول‭.‬

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