Monday, 11 September 2023 08:02 GMT

أمين عام مجلس التعاون: دور أساسي للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي

9/10/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭ ‬البديوي،‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬باللقاء‭ ‬الثالث‭ ‬لرؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬والغرف‭ ‬الأعضاء،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة‭.‬

وبين‭ ‬البديوي‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬والغرف‭ ‬الأعضاء‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬مساحة‭ ‬حوار‭ ‬دورية‭ ‬مع‭ ‬صانعي‭ ‬السياسات‭ ‬ومتخذي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتصلة‭ ‬بقضايا‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي‭.‬

وذكر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬قد‭ ‬أكدوا‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وكانت‭ ‬آخرها‭ ‬توجيهاتهم‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الـ‭ (‬43‭) ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م‭ ‬بالرياض،‭ ‬واللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬الـ‭ (‬18‭) ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023م‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭.‬

وأكد‭ ‬البديوي‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬مستذكرا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬ولزيادة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الخليجي،‭ ‬ممثلا‭ ‬باتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬الخليجية،‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬والعقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الخليجي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تذليلها،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الناجحة‭ ‬لها،‭ ‬وتقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬الخلاقة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الخليجي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وتعميق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬ودراسة‭ ‬التحديات‭ ‬والعوائق‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والرفع‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬الوزارية‭ ‬والفنية‭ ‬المختصة‭ ‬لمعالجتها‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬لها،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬ومعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭.‬

MENAFN10092023000055011008ID1107042328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث