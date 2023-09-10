أمين عام مجلس التعاون: دور أساسي للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي
التاريخ
9/10/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد جاسم البديوي، إن ثمة دورا أساسيا للقطاع الخاص في دول المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
جاء ذلك خلال مشاركته باللقاء الثالث لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء، أمس الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة.
وبين البديوي أن لقاء رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء يهدف إلى إيجاد مساحة حوار دورية مع صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس حول مختلف الموضوعات المتصلة بقضايا التعاون الاقتصادي الخليجي.
وذكر الأمين العام في كلمته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس قد أكدوا دعم العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، وكانت آخرها توجيهاتهم السامية في القمة الـ (43) التي عقدت في شهر ديسمبر 2022م بالرياض، واللقاء التشاوري الـ (18) الذي عقد في شهر يوليو 2023م في مدينة جدة.
وأكد البديوي أهمية دعم وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بدول المجلس، مستذكرا أن هذا اللقاء يأتي استمراراً ولزيادة التعاون والتكامل بين الأمانة العامة والقطاع الخاص الخليجي، ممثلا باتحاد الغرف الخليجية، للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها، وإيجاد الحلول الناجحة لها، وتقديم المبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
كما أشار الأمين العام إلى حرص الأمانة العامة على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، والرفع بها إلى اللجان الوزارية والفنية المختصة لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها، ومن أهمها تعزيز التجارة البينية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
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