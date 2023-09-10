قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭ ‬البديوي،‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬باللقاء‭ ‬الثالث‭ ‬لرؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬والغرف‭ ‬الأعضاء،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة‭.‬

وبين‭ ‬البديوي‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬والغرف‭ ‬الأعضاء‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬مساحة‭ ‬حوار‭ ‬دورية‭ ‬مع‭ ‬صانعي‭ ‬السياسات‭ ‬ومتخذي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتصلة‭ ‬بقضايا‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي‭.‬

وذكر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬قد‭ ‬أكدوا‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وكانت‭ ‬آخرها‭ ‬توجيهاتهم‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الـ‭ (‬43‭) ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م‭ ‬بالرياض،‭ ‬واللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬الـ‭ (‬18‭) ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023م‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭.‬

وأكد‭ ‬البديوي‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬مستذكرا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬ولزيادة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الخليجي،‭ ‬ممثلا‭ ‬باتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬الخليجية،‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬والعقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الخليجي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تذليلها،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الناجحة‭ ‬لها،‭ ‬وتقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬الخلاقة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الخليجي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وتعميق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬ودراسة‭ ‬التحديات‭ ‬والعوائق‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والرفع‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬الوزارية‭ ‬والفنية‭ ‬المختصة‭ ‬لمعالجتها‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬لها،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬ومعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭.‬