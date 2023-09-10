أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬جاهدة‭ ‬لتطوير‭ ‬الآليات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكينه‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التجارية،‭ ‬للقيام‭ ‬بدوره‭ ‬التنموي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنشيط‭ ‬الاقتصاد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤسه‭ ‬لأعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬لمجلس‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الأعضاء،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬‮«‬إتش‭ ‬كيو‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة،‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬ترسيخ‭ ‬للمبادئ‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قطاع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬قدمت‭ ‬شيخة‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الفاضل‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬عرضاً‭ ‬لمؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬للمجلس‭ ‬لأعوام‭ (‬2026-2022‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬القيم‭ ‬المستهدفة‭ ‬المستحدثة‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مستجدات‭ ‬ومنجزات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬تنفيذها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬استراتيجية‭ ‬مجلس‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬نبذة‭ ‬حول‭ ‬الحلول‭ ‬البنكية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬لفتح‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمشاريعهم،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬للإنجازات‭ ‬والحلول‭ ‬التصديرية‭ ‬المقدمة‭.‬

بدوره،‭ ‬قام‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬باطلاع‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضمها‭ ‬مؤخراً‭ ‬إلى‭ ‬مجموع‭ ‬مبادرات‭ ‬المركز،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬القابلية‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬أفكارهم‭ ‬الريادية‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬والاستثمار‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬ثمن‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬جهود‭ ‬الأعضاء‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬