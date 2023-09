((البحرينية الكويتية للتأمين)) تنال شهادة ((أفضل بيئة عمل))

يسرّ‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. ‬إعلان‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬شامل‭ ‬ومستقل‭ ‬أجرته‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬الموظفين،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استبانة‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬مؤشر‭ ‬تجربة‭ ‬الموظفين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

وتُعدّ‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬هيئة‭ ‬عالمية‭ ‬متخصّصة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬ثقافات‭ ‬وبيئات‭ ‬العمل‭ ‬المتميزة‭ ‬بموثوقيتها‭ ‬وأدائها‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬أدوات‭ ‬التقييم‭ ‬الخاصة‭ ‬والخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬وبرامج‭ ‬الشهادات،‭ ‬تكرم‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬أفضل‭ ‬بيئات‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشرها‭ ‬قوائم‭ ‬وطنية‭ ‬لأفضل‭ ‬بيئات‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ Fortune ‭ ‬الأمريكية‭ ‬وفي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المعايير‭ ‬والخبرة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الثقافة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وبيئة‭ ‬العمل‭ ‬لتصبح‭ ‬متميزة‭ ‬ومستدامة‭.‬

هذا‭ ‬وتعد‭ ‬شهادة‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬شهادة‭ ‬معترفا‭ ‬بها‭ ‬ومعتمدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬وهي‭ ‬المعيار‭ ‬العالمي‭ ‬لقياس‭ ‬مؤشر‭ ‬ثقة‭ ‬الموظفين‭ ‬بشركاتهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرحت‭ ‬عائشة‭ ‬المحميد،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬قسم‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬في‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬نعتقد‭ ‬اعتقادا‭ ‬راسخاً‭ ‬أن‭ ‬نجاحنا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬محفزة‭ ‬ومتميزة‭ ‬لموظفينا،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالأعمال‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬بها‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬بإيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتطوير‭ ‬ممارساتنا‭ ‬وسياساتنا‭ ‬وبرامجنا‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لضمان‭ ‬حصول‭ ‬موظفينا‭ ‬على‭ ‬الشعور‭ ‬بالتقدير‭ ‬والدعم‭ ‬والتمكين‭ ‬لبلوغ‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الشخصي‭ ‬والمهني‮»‬‭.‬