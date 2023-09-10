((البحرينية الكويتية للتأمين)) تنال شهادة ((أفضل بيئة عمل))

يسرّ‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. ‬إعلان‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬شامل‭ ‬ومستقل‭ ‬أجرته‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬الموظفين،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استبانة‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬مؤشر‭ ‬تجربة‭ ‬الموظفين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

وتُعدّ‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬هيئة‭ ‬عالمية‭ ‬متخصّصة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬ثقافات‭ ‬وبيئات‭ ‬العمل‭ ‬المتميزة‭ ‬بموثوقيتها‭ ‬وأدائها‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬أدوات‭ ‬التقييم‭ ‬الخاصة‭ ‬والخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬وبرامج‭ ‬الشهادات،‭ ‬تكرم‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬أفضل‭ ‬بيئات‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشرها‭ ‬قوائم‭ ‬وطنية‭ ‬لأفضل‭ ‬بيئات‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ Fortune ‭ ‬الأمريكية‭ ‬وفي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المعايير‭ ‬والخبرة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الثقافة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وبيئة‭ ‬العمل‭ ‬لتصبح‭ ‬متميزة‭ ‬ومستدامة‭.‬

هذا‭ ‬وتعد‭ ‬شهادة‭ ‬هيئة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬شهادة‭ ‬معترفا‭ ‬بها‭ ‬ومعتمدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬وهي‭ ‬المعيار‭ ‬العالمي‭ ‬لقياس‭ ‬مؤشر‭ ‬ثقة‭ ‬الموظفين‭ ‬بشركاتهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرحت‭ ‬عائشة‭ ‬المحميد،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬قسم‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬في‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬نعتقد‭ ‬اعتقادا‭ ‬راسخاً‭ ‬أن‭ ‬نجاحنا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬محفزة‭ ‬ومتميزة‭ ‬لموظفينا،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالأعمال‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬بها‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬بإيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتطوير‭ ‬ممارساتنا‭ ‬وسياساتنا‭ ‬وبرامجنا‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لضمان‭ ‬حصول‭ ‬موظفينا‭ ‬على‭ ‬الشعور‭ ‬بالتقدير‭ ‬والدعم‭ ‬والتمكين‭ ‬لبلوغ‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الشخصي‭ ‬والمهني‮»‬‭.‬