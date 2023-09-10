((البحرينية الكويتية للتأمين)) تنال شهادة ((أفضل بيئة عمل))

((البحرينية الكويتية للتأمين)) تنال شهادة ((أفضل بيئة عمل))
التاريخ
9/10/2023 11:27:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يسرّ الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. إعلان حصولها على شهادة «أفضل بيئة عمل» بعد تحليل شامل ومستقل أجرته هيئة Great Place To Work® الشرق الأوسط، حيث تعتمد هذه الشهادة على آراء الموظفين، والتي يتم تقديمها كجزء من استبانة شاملة تهدف إلى قياس مؤشر تجربة الموظفين للعمل في الشركة.
وتُعدّ هيئة Great Place To Work® هيئة عالمية متخصّصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها. ومن خلال أدوات التقييم الخاصة والخدمات الاستشارية وبرامج الشهادات، تكرم هيئة Great Place To Work® أفضل بيئات عمل في جميع أنحاء العالم من خلال نشرها قوائم وطنية لأفضل بيئات عمل في مجلة Fortune الأمريكية وفي وسائل الإعلام الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما تعمل هيئة Great Place To Work® على تقديم المعايير والخبرة اللازمة لتطوير الثقافة المؤسسية وبيئة العمل لتصبح متميزة ومستدامة.
هذا وتعد شهادة هيئة Great Place To Work® شهادة معترفا بها ومعتمدة في جميع أنحاء العالم من قبل الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء وهي المعيار العالمي لقياس مؤشر ثقة الموظفين بشركاتهم.
وبهذه المناسبة صرحت عائشة المحميد، مدير أول قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة بالقول: «إننا في البحرينية الكويتية للتأمين نعتقد اعتقادا راسخاً أن نجاحنا يعتمد على توفير بيئة عمل محفزة ومتميزة لموظفينا، حيث لا يتعلق الأمر بالأعمال التي نقوم بها فحسب، بل أيضا بإيجاد بيئة محفزة للمساعدة في إنجاز تلك الأعمال». وأضافت «إننا ملتزمون بتطوير ممارساتنا وسياساتنا وبرامجنا بشكل مستمر لضمان حصول موظفينا على الشعور بالتقدير والدعم والتمكين لبلوغ آفاق جديدة من الازدهار على الصعيدين الشخصي والمهني».
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